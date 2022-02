AbbVie annonce le remboursement provincial, en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et au Manitoba, de VENCLEXTA® (vénétoclax) en association avec l'obinutuzumab pour le traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) n'ayant jamais été traités

MONTRÉAL, le 24 févr. 2022 /CNW/ - AbbVie (NYSE: ABBV) a annoncé aujourd'hui que l'Alberta, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et le Manitoba remboursent maintenant VENCLEXTA® (vénétoclax) en association avec l'obinutuzumab pour le traitement des adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) n'ayant jamais été traités. Le schéma posologique comprend 6 cycles de 28 jours d'obinutuzumab et 12 cycles de VENCLEXTA1. Pour connaître les critères complets de remboursement, consultez la liste des médicaments en vigueur dans chaque province2,3,4,5. Le traitement d'association figure aussi sur la Liste des médicaments du Programme des services de santé non assurés (SSNA6) et sur la Liste des médicaments - Établissements du Québec depuis novembre dernier7.

« En tant que clinicienne, il est toujours préférable de disposer de plusieurs options thérapeutiques pour mes patients atteints de LLC. C'est une excellente nouvelle que le vénétoclax, utilisé en association avec l'obinutuzumab, soit maintenant remboursé aux patients de l'Ouest canadien, a affirmé la Dre Carolyn Owen, M.D., MDres (R.-U.), FRCPC, professeure agrégée, Division d'hématologie et des cancers hématologiques du Foothills Medical Centre. Le vénétoclax est une molécule novatrice qui inhibe sélectivement la protéine BCL-2, protéine qui aide les cellules cancéreuses à survivre dans le sang. Cette option thérapeutique ciblée à durée limitée pour les patients atteints de LLC était fort attendue. »

VENCLEXTA en association avec l'obinutuzumab est le premier schéma d'association sans chimiothérapie et à durée déterminée approuvé par Santé Canada pour le traitement des patients atteints de LLC n'ayant jamais été traités.

« Lymphome Canada est heureuse d'apprendre que ce traitement d'association est maintenant accessible en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba pour les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique. En raison de la nature de la maladie et du taux de récidive élevé qui lui est associé, il est impératif de pouvoir offrir aux patients d'autres options thérapeutiques en première intention », affirme Antonella Rizza, chef de la direction, Lymphome Canada.

VENCLEXTA utilisé en association avec l'obinutuzumab est la troisième indication de VENCLEXTA pour le traitement de la LLC. VENCLEXTA est le premier médicament de sa classe qui permet d'inhiber la protéine BCL-2 (pour B-cell lymphoma-2). Cette protéine prévient l'apoptose des cellules cancéreuses, processus entraînant la mort naturelle ou l'autodestruction des cellules cancéreuses. VENCLEXTA est également approuvé en association avec le rituximab pour le traitement des adultes atteints de LLC ayant reçu au moins un traitement antérieur, ainsi qu'en monothérapie pour le traitement des patients atteints de LLC porteurs d'une délétion 17p ayant reçu au moins un traitement antérieur, ou des patients atteints de LLC qui ne sont pas porteurs d'une délétion 17p, qui ont reçu au moins un traitement antérieur et pour lesquels il n'existe aucune autre option thérapeutique1.

« Nous sommes très fiers de ce jalon capital. Le traitement associant VENCLEXTA à l'obinutuzumab est maintenant remboursé en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et au Manitoba pour les personnes atteintes de LLC. Ce traitement d'association répond à un besoin pressant et renforce notre engagement en oncologie. Chez AbbVie, nous restons fidèles à notre mission de transformer la norme de soins pour les personnes atteintes de cancer », affirme Tracey Ramsay, Vice-présidente et Directrice générale d'AbbVie Canada.

La LLC, un cancer de la moelle osseuse et du sang dont l'évolution est généralement lente, est un des types de leucémie les plus répandus chez l'adulte. Au Canada, la LLC représente environ 1 745 nouveaux cas de leucémie chaque année et cause plus de 600 décès par an8.

VENCLEXTA est commercialisé conjointement par AbbVie et Genentech, membre du Groupe Roche, aux États-Unis, et par AbbVie à l'extérieur des États-Unis.

À propos d'AbbVie en oncologie

Chez AbbVie, nous sommes déterminés à transformer la norme de soins pour divers cancers du sang tout en assurant la croissance d'une pépinière dynamique de traitements expérimentaux contre de nombreux types de cancer. Notre équipe dévouée et expérimentée s'associe à des partenaires novateurs pour accélérer la mise en marché de médicaments qui pourraient être révolutionnaires. Nous évaluons actuellement plus de 20 médicaments expérimentaux dans plus de 300 études cliniques portant sur le traitement de certains des cancers les plus répandus et les plus invalidants au monde. Alors que nous nous efforçons d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens, nous étudions aussi des solutions pour aider les patients à obtenir l'accès à nos médicaments anticancéreux.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Twitter et Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.

