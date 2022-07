La clinique virtuelle NeuroSphere d'Abbott offre aux patients la flexibilité et le confort de recevoir des soins de n'importe où § en communiquant avec leur médecin via une application sécurisée de clavardage vidéo comportant une fonction de programmation à distance. Ce nouveau système de soins virtuels simple et sécurisé permet aux cliniciens de modifier à distance les paramètres de traitement du dispositif de neurostimulation du patient grâce à une application de programmation conçue pour eux.

Au Canada, on estime que plus de 6 millions de personnes ressentent une douleur chronique[1], que près de 100 000 personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson[2] et que près de 2 millions de personnes souffrent de tremblements essentiels[3],[4]. Beaucoup de ces personnes n'habitant pas à proximité d'un centre de soins de santé éprouvent de la difficulté à accéder à des soins puisqu'elles ne sont pas en mesure de rencontrer leur médecin en personne. Le temps requis pour se rendre au centre de soins ou la disponibilité d'un aidant pour les accompagner dans leurs déplacements représentent souvent un défi pour ces personnes. Outre les contraintes de temps, il est possible que les patients et les aidants aient à assumer des coûts considérables liés aux déplacements et à une baisse de salaire. Cela est particulièrement vrai pour les personnes vivant dans les régions rurales, septentrionales et éloignées du pays[5].

« En l'absence d'alternatives aux soins offerts en présentiel, bon nombre de ces patients risquent de retarder la consultation d'un médecin ou de renoncer à se faire soigner, en particulier ceux pour qui les déplacements sont un fardeau », a déclaré le docteur Alfonso Fasano (M.D., Ph. D.) du Krembil Brain Institute de l'hôpital Western de Toronto, qui fait partie du University Health Network. « Heureusement, des options innovantes en matière de soins de santé virtuels modifient le paysage des traitements en étendant les soins au-delà des murs des cliniques. La programmation à distance est une nouvelle option de traitement importante qui permet aux patients de communiquer virtuellement avec leur médecin afin de s'assurer du bon réglage et du bon fonctionnement de leur dispositif. Les soins virtuels facilitent la thérapie par neurostimulation en permettant aux patients de gérer leur traitement en fonction de leurs besoins personnels. »

La clinique virtuelle NeuroSphere est compatible avec les dispositifs de neuromodulation d'Abbott suivants, homologués au Canada** :

Le neurostimulateur médullaire Proclaim MC pour la prise en charge de la douleur chronique rebelle du tronc ou des membres;

pour la prise en charge de la douleur chronique rebelle du tronc ou des membres; Le neurostimulateur du ganglion de la racine dorsale ( GRD ) Proclaim MC pour la prise en charge de la douleur chronique rebelle modérée à sévère des membres inférieurs;

GRD Proclaim Le dispositif de neurostimulation cérébrale profonde ( NCP ) InfinityMC pour la prise en charge de la maladie de Parkinson et des tremblements.

« Depuis plus de dix ans, Abbott évalue les obstacles au traitement auxquels sont confrontés les patients qui sont soignés par neuromodulation », a déclaré Pedro Malha, vice-président de la division Neuromodulation d'Abbott. « Pendant cette période, nous avons travaillé de manière diligente pour trouver de meilleures façons de mettre en contact les patients avec leurs médecins. Le lancement de la clinique virtuelle NeuroSphere au Canada témoigne de la capacité d'Abbott à mettre la science et l'innovation à l'œuvre en proposant des solutions qui permettent aux patients de vivre pleinement leur vie. »

Les technologies de neuromodulation d'Abbott sont en constante évolution, ce qui met en évidence l'engagement de l'entreprise envers la recherche axée sur le patient et le développement de technologies de pointe afin de non seulement soulager les symptômes physiques des personnes atteintes de troubles neurologiques, mais aussi d'améliorer leur vie. La clinique virtuelle NeuroSphere d'Abbott a d'abord été lancée aux États-Unis en mars 2021.

*Les dispositifs de NCP sont utilisés pour traiter les patients qui souffrent de la maladie de Parkinson ou de tremblements et qui répondent à la lévodopa. Veuillez consulter le mode d'emploi du dispositif pour de plus amples renseignements.

§Depuis n'importe quel endroit avec une connexion cellulaire ou Wi-Fi et un contrôleur patient suffisamment chargé.

†Les applications « St. Jude Medical Clinician Programmer » et « St. Jude Medical Patient Controller » utilisées avec la clinique virtuelle NeuroSphere sont actuellement sous licence.

**Certains réglages des dispositifs peuvent ne pas avoir été homologués en vertu des lois canadiennes. Contactez votre représentant local pour connaître le statut réglementaire d'un dispositif au Canada. Ce produit doit être utilisé par un médecin ou sous sa direction. Avant de l'utiliser, veuillez consulter le mode d'emploi qui se trouve à l'intérieur de la boîte du produit (si disponible) ou au www.medical.abbott/manuals pour de plus amples renseignements sur les indications, les contre-indications, les mises en garde, les précautions et les effets indésirables, tel qu'applicable au Canada.

À propos de la neuromodulation

La neuromodulation est une option de traitement de pointe personnalisée souvent recommandée aux patients souffrant de douleur chronique et de certains troubles moteurs, comme la maladie de Parkinson et les tremblements essentiels. La technologie de neuromodulation d'Abbott utilise un générateur implantable non rechargeable qui, par l'intermédiaire d'un câble fin, envoie de légères impulsions électriques aux zones du cerveau à l'origine des douleurs ou des tremblements. Ces impulsions interrompent la transmission des signaux qui causent ces symptômes[6].

À propos d'Abbott

Chef de file mondial en matière de soins de santé, Abbott aide les gens à profiter pleinement de la vie, à chaque étape. Notre gamme de technologies qui transforment la vie des gens couvre tout le spectre des soins de santé avec des activités et des produits de premier plan dans les domaines du diagnostic, des dispositifs médicaux, de la nutrition et des médicaments génériques de marque. Nos 113 000 collègues sont au service des gens dans plus de 160 pays.

Communiquez avec nous sur notre site au www.abbott.com, sur LinkedIn au www.linkedin.com/company/abbott-/, sur Facebook au www.facebook.com/Abbott ou sur Twitter à l'aide du mot-clic @AbbottNews.

