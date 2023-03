Abandon du spectacle Décembre : le ministre Mathieu Lacombe brille par son absence

MONTRÉAL, le 12 mars 2023 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture, Michelle Setlakwe, demande au ministre Mathieu Lacombe de sortir de son mutisme face à l'annulation du spectacle Décembre à la Place des Arts.

À l'heure actuelle, c'est le silence total au gouvernement. La députée libérale, Michelle Setlakwe, demande au ministre de la Culture de ne pas laisser tomber le producteur Robert Doré et de rencontrer rapidement la compagnie Québec Issime pour plancher sur une solution durable. Une aide financière pour relocaliser le spectacle dans une autre salle fait partie notamment des avenues à explorer, selon la porte-parole libérale.

Le spectacle, en prestation depuis 20 ans, regroupe une vingtaine d'interprètes et autant de techniciens. Au total, c'est près de 200 emplois directs dans le monde de la culture québécoise qui sont maintenant en péril. Près de 30 000 personnes, par année, venaient voir le spectacle. Durant le confinement, ce sont plus de 100 000 spectateurs qui ont regardé la version en ligne de la représentation.

Le gouvernement de François Legault, qui se targue d'être le plus nationaliste des nationalistes, ne doit pas rester les bras croisés. Il doit s'activer pour trouver une solution afin de perpétuer cette longue tradition du temps des Fêtes au Québec.

« Il serait plus que temps qu'on entende le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Pendant 20 ans, le public québécois a été au rendez-vous. Je ne peux pas imaginer qu'il ne sera plus possible de voir le spectacle nulle part au Québec. Décembre, c'est 200 emplois dans le milieu culturel et une tradition du temps des Fêtes. Le ministre doit s'activer et trouver une solution rapidement. »

- Michelle Setlakwe, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et députée de Mont-Royal-Outremont

« François Legault se targue d'être le premier ministre de la fierté québécoise. Comment peut-il alors permettre l'inaction de son ministre face à l'éventuelle perte d'un spectacle qui fait briller notre culture depuis 20 ans ? C'est complètement insensé et incompréhensible. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

