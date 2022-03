Abandon du projet de complexe culturel à Longueuil : une autre gifle au visage du milieu culturel de la part de la CAQ

QUÉBEC, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - Encore une fois, la CAQ abandonne le milieu culturel en retirant du Programme québécois des infrastructures (PQI) le projet de construction du complexe culturel à Longueuil, dénonce Mme Christine St-Pierre, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications.

Depuis 2016, un montant de 20M$ était prévu au PQI afin de doter la ville de Longueuil d'un équipement moderne, voué aux arts de la scène et au développement culturel, répondant aux standards actuels. Le nouveau bâtiment devait permettre d'y relocaliser le Théâtre de la Ville, diffuseur pluridisciplinaire, le centre d'exposition en art actuel Plein sud, le Théâtre Motus ainsi que l'Orchestre symphonique de Longueuil.

Or, dans le budget déposé cette semaine par la CAQ, on découvre que le projet a complètement été éliminé du PQI. La députée libérale de l'Acadie trouve inacceptable, qu'une fois de plus, ce soit la culture qui écope dans les décisions du gouvernement caquiste et déplore l'inaction de la ministre Nathalie Roy dans ce dossier.

Cette nouvelle rebuffade envers le milieu culturel surprend d'autant plus Mme St-Pierre alors qu'une élection partielle est présentement en cours dans la circonscription de Marie-Victorin. Elle est convaincue que les électeurs de Longueuil se souviendront de cette décision du gouvernement caquiste lors du scrutin du 11 avril prochain.

« L'histoire se répète! La CAQ et sa ministre de la Culture démontrent leur complet désintéressement pour le milieu culturel. Le retrait en douce du projet de complexe culturel de Longueuil du PQI, est une véritable gifle au visage du milieu culturel. Est-ce que la candidate caquiste dans Marie-Victorin endosse cette décision? »

-Christine St-Pierre - porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

