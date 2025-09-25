Abandon de la réforme du Régime forestier : André Fortin dénonce les pertes de temps et d'emploi causées par un travail bâclé de la CAQ

QUÉBEC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - La décision du gouvernement de la CAQ, d'abandonner sa réforme du Régime forestier qui ne tenait absolument pas la route, réjouit le porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts, André Fortin.

Le député libéral de Pontiac dénonce cependant le temps perdu avec cette réforme improvisée qui faisait l'unanimité contre elle, y compris de la part du milieu forestier. « Tout est à refaire et l'industrie devra encore attendre et opérer sans aucune prévisibilité. », ajoute-t-il.

Selon M. Fortin, cet échec avoué de la CAQ illustre parfaitement son manque de considération des régions. Économiquement, celles-ci souffriront encore du fait que le gouvernement n'a pas, dès le départ, fait une démarche sérieuse.

« Abandonner cette réforme bâclée était la seule bonne chose à faire, mais l'entêtement et le manque d'écoute de la CAQ auront coûté des années et des centaines d'emplois. Un nouveau régime forestier est absolument nécessaire et ça mérite beaucoup mieux qu'un travail de coin de table. Il faut d'abord écouter le milieu pour réellement comprendre les besoins et y répondre efficacement. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts

