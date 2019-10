Abandon de deux projets économiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean - Dominique Anglade rencontre les acteurs économiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La porte-parole libérale en matière d'économie, Mme Dominique Anglade, rencontre aujourd'hui des acteurs économiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean et demande au premier ministre, M. François Legault, de tenir une table régionale pour trouver des actions concrètes en mobilisant les travailleurs, la mairie et Investissement Québec afin de soutenir l'économie de la région.

Le 16 octobre dernier, quarante-huit heures après une rencontre entre les dirigeants de Rio Tinto et le premier ministre, on apprenait que la multinationale reportait ses 300 millions de dollars en investissements à ses usines d'Arvida et d'Alma en raison de la baisse du prix de l'aluminium sur les marchés.

Mme Dominique Anglade, souhaite savoir ce qu'il s'est réellement dit au cours de cette rencontre puisque sur son compte Twitter, M. Legault, indiquait qu'il avait parlé de plusieurs projets d'investissements dans le secteur de l'aluminium.

La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne a également profité de la période de questions au Salon bleu mardi, pour sensibiliser le premier ministre et le ministre de l'Économie sur l'impact que le report de ces projets peut avoir pour la région. Mme Anglade invite le gouvernement à écouter et soutenir les acteurs économiques de la région plutôt que de chercher un coupable.

« Au lieu de blâmer le précédent gouvernement pour l'abandon de deux projets porteurs pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le premier ministre devrait investir son énergie à encourager et soutenir les entrepreneurs qui ont des projets économiques porteurs. M Legault doit s'assoir avec les intervenants économiques de la région au plus vite afin de soutenir l'économie régionale. »

Dominique Anglade, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne et porte-parole libérale en matière d'économie.

