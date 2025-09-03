MUNICH, 3 septembre 2025 /CNW/ - En tant que l'une des cinq principales expositions automobiles au monde, IAA Mobility 2025 ouvrira officiellement ses portes le 8 septembre 2025 à Munich, en Allemagne. Sous le thème « It's All About MOBILITY », cet événement historique, lancé en 1897, est devenu une plateforme mondiale complète pour la mobilité électrique, la conduite autonome et le transport intelligent, attirant plus d'un demi-million de visiteurs chaque année. Lors de l'exposition de cette année, GAC présentera ses modèles stratégiques mondiaux au kiosque E01-B3, Messe München, rendant hommage au lieu de naissance de l'automobile tout en faisant progresser son engagement à long terme envers « En Europe, pour l'Europe ».

AION V (PRNewsfoto/GAC)

Lors de l'exposition, le kiosque de GAC présentera diverses technologies de pointe, y compris la conduite intelligente, des chalets intelligents haut de gamme et des solutions de mobilité intégrées. Les modèles phares d'HYPTEC, de GAC et d'AION seront mis en évidence, y compris la voiture volante à rotor multiple de production de masse qui a fait ses débuts à Hong Kong. En outre, GAC fera le point sur son « plan de marché européen » tout en annonçant officiellement l'entrée de son modèle stratégique mondial, l'AION V, sur le marché européen.

GAC présentera sa mondialisation de l'écosystème à travers cinq murs thématiques, structurés le long de la chaîne de valeur industrielle, et présentera systématiquement son aménagement stratégique et ses percées technologiques dans le secteur de la mobilité. De plus, GAC fera progresser ses plans stratégiques en introduisant ses modèles stratégiques mondiaux sur le marché européen, en mettant en valeur les réalisations technologiques de pointe et en démontrant le potentiel d'innovation et la force de l'industrie automobile chinoise.

Au kiosque de GAC, les visiteurs peuvent vivre une expérience passionnante alimentée par la RV et explorer les véhicules d'une nouvelle façon. Avec des casques de réalité virtuelle et des interactions gestuelles, ils découvriront les principales forces de la marque, comme les caractéristiques de sécurité et les technologies de batterie, répondant aux priorités des familles européennes en matière de sécurité, de confort et de mobilité à faibles émissions de carbone. De plus, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les forces de GAC en matière de « sécurité supérieure, de qualité supérieure et de haute technologie », ainsi que sur ses solutions de mobilité novatrices.

Découvrez comment les technologies et les produits de pointe de GAC surprendront le marché européen au salon IAA Mobility 2025. Restez à l'affût!

