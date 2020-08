Ce centre moderne sera opérationnel en 2024 et servira à la distribution de marchandise générale et de produits alimentaires conservés à la température ambiante. Plus de 70 millions de boîtes des produits préférés des Canadiens provenant de plus de 3 000 fournisseurs, lesquelles vont de marques très connues à celles de petites entreprises, seront acheminées annuellement à ce centre de distribution. Il s'agit du centre de distribution de Walmart avec le plus grand volume de marchandise au pays. Ce projet créera des centaines d'emplois du secteur de la construction à Vaughan et stimulera l'économie locale.

Le nouvel établissement à Vaughan s'ajoute au tout nouveau centre de distribution alimentaire de 300 000 pieds carrés de Surrey, Colombie-Britannique, lequel est en pleine construction. Walmart rénove aussi le centre de distribution actuel de Cornwall, Ontario.

Les centres de distribution font partie d'une série d'investissements que Walmart Canada entreprend afin de générer une croissance significative en plus de simplifier et d'accélérer l'expérience de magasinage en ligne et en magasin pour accommoder ses clients. L'investissement est réparti sur les cinq prochaines années et le projet combine l'utilisation de technologies avancées au travail des associés dans un établissement d'avant-garde pour acheminer les produits le plus rapidement possible.

« Le moment ne pourrait être mieux choisi autant pour Walmart Canada que ses clients de partout au pays. Notre nouveau centre de distribution sera une installation de classe mondiale qui aidera notre croissance et qui améliorera et simplifiera notre offre commerciale à nos clients, » dit Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « C'est une période difficile pour tous et malgré tout, nous avons décidé d'investir pour la croissance et parce que nous savons que c'est l'avenir de l'Ontario et du Canada. Nous sommes fiers de faire des affaires dans ce merveilleux pays. »

« C'est un honneur que de travailler avec Walmart Canada pour bâtir un centre de distribution de la prochaine génération qui établira la nouvelle norme dans l'industrie, » dit Angelo De Gasperis, fondateur et directeur principal de Condor Properties. « Il s'agit d'un énorme projet et aussi d'un exemple brillant de travail d'équipe, d'engagement et d'approche fondée sur des solutions. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives qui s'offrent à la collectivité avec ce centre de distribution et nous souhaitons remercier la ville de Vaughan, la municipalité régionale de York et la province de l'Ontario pour leurs efforts et leur soutien qui ont permis de concrétiser notre vision commune. »

« Je souhaite remercier les compagnies comme Walmart qui gardent leurs portes ouvertes, leurs tablettes approvisionnées et qui assurent la sécurité de leurs employés et leurs clients pendant cette période sans précédent, » dit Doug Ford, premier ministre de l'Ontario. « Tandis que notre province trace son chemin vers la reprise, nous accueillons favorablement des investissements majeurs comme ceux de Walmart à Vaughan qui permettent de créer plus d'emplois, de réintégrer plus de personnes sur le marché du travail et d'aider notre économie à se redresser et croître à nouveau. »

« Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à Walmart Canada d'avoir choisi de construire son nouveau centre de distribution à Vaughan, » dit Maurizio Bevilacqua, maire de Vaughan. « Cet établissement représente un investissement important pour l'avenir de notre ville qui entraînera plus d'innovations et d'emplois dans notre collectivité sans cesse grandissante. Condor Properties continue à jouer un rôle important et significatif dans le développement de notre ville. Malgré les défis universels de la COVID-19, l'économie de Vaughan demeure concurrentielle et solide. Les projets de développement économique importants, comme celui-ci, assureront une croissance économique continue et durable. »

« La ville de Vaughan est la troisième plus importante communauté d'affaires en Ontario dans la région de York et nous sommes fiers d'être le choix principal en matière de croissance et d'investissements, » dit Wayne Emmerson, président et chef de la direction de York. « Puisque Vaughan est située au cœur d'un des quatre centres urbains de la région de York, c'est un choix extraordinaire qu'a fait Walmart pour ses activités commerciales, ses employés et leurs familles. »

Nous exploitons un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale et nous servons 1,2 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité par 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire sur les sites suivants : walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

Condor Properties est une compagnie privée de Vaughan qui se spécialise en développement immobilier et est affiliée au groupe de sociétés Con-Drain. Les directeurs principaux de Condor comptent plus de 70 ans d'expérience en tant que promoteurs-constructeurs avec des actifs principaux représentant des millions de pieds carrés et un inventaire de plus de 100 édifices situés dans des secteurs stratégiques de la grande région de Toronto et de ses environs.

