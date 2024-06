TELUS a investi 125 millions de dollars au cours des cinq dernières années dans l'intervention d'urgence, la protection des réseaux et le soutien communautaire pour aider les personnes touchées par les feux de forêt et les inondations partout au Canada



VANCOUVER, BC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Avec les feux de forêt qui poussent les villes à émettre des ordres d'évacuation et des alertes, et après la pire année au pays (2023) pour ce type d'incident, l'Ouest du Canada est à risque de connaître une autre période de feux de forêt dévastateurs. Alors que les collectivités à l'échelle du pays se préparent à affronter les feux de forêt et d'autres urgences liées aux changements climatiques, TELUS prend des mesures solides pour anticiper et contrer les répercussions qui en découlent sur l'infrastructure essentielle de télécommunications, tout en soutenant les populations touchées. En temps de crise, garder les gens en sécurité, informés, connectés et soutenus est une priorité absolue pour TELUS. Elle tient également à assurer la disponibilité d'une connectivité essentielle. L'an passé seulement, l'entreprise a offert un montant de 12,6 millions de dollars en espèces et en nature pour soutenir les collectivités et les gens qui les composent à l'échelle du Canada et dans le monde entier, un monde touchés par plus de 20 catastrophes naturelles et crises humanitaires.

« En tant qu'entreprise mondiale de télécommunication et de technologie dont le siège social se trouve dans l'Ouest du Canada (une fierté pour nous), TELUS investit directement dans la lutte contre les changements climatiques avec des mesures concrètes depuis plus de 20 ans, explique Nazim Benhadid, chef des services technologiques à TELUS. Au cours des cinq dernières années, nous avons déboursé plus de 125 millions de dollars afin d'établir un plan d'action et d'intervention pour affronter des urgences comme des inondations et des feux de forêt, protéger nos réseaux et investir dans l'optique de réduire au minimum les répercussions sur les collectivités touchées. Nos clients peuvent compter sur tout notre soutien durant ces périodes extrêmement difficiles et stressantes. »

Avec l'augmentation du nombre de catastrophes naturelles, l'équipe TELUS réagit rapidement et proactivement pour réduire au minimum les conséquences de ces urgences; nous souhaitons assurer le cours normal de l'économie numérique du Canada tout en investissant dans des solutions technologiques novatrices pour affronter les changements climatiques. Par exemple :

Mettre en place des génératrices et des tours cellulaires alimentées par l'énergie solaire pour aider les collectivités vulnérables à rester connectées et dégager la broussaille pour éviter que les feux ne se propagent aux infrastructures essentielles.

Bâtir proactivement une empreinte TELUS PureFibre, puisque la fibre optique est non seulement 85 pour cent plus économe en énergie que le cuivre, mais elle est aussi plus résistante aux facteurs environnementaux, ce qui la rend plus fiable et moins sujette aux pannes ou aux interruptions en cas d'urgences météorologiques graves.

Tirer parti de la solution TELUS Travailleur connecté, mise en œuvre dans plusieurs secteurs, pour améliorer la sécurité et les interventions lors de feux de forêt grâce à des alertes en temps réel, à des protocoles d'urgence personnalisables et à des communications par satellite pour les travailleurs dans les lieux éloignés.

Investir dans la redondance du réseau pour protéger la connectivité et dans les technologies de réseaux temporaires à déploiement rapide, avec des tours cellulaires portables qui génèrent leur propre énergie et qui établissent une connexion satellite. Par exemple, celles-ci peuvent être installées sur un camion ou un petit appareil sur un hélicoptère pour assurer une couverture d'urgence.

Dans le cadre de l'engagement de TELUS à investir dans des solutions environnementales , le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur soutient les entreprises en démarrage qui favorisent le changement social et environnemental pour créer un monde meilleur. Par exemple, TELUS a investi dans Dryad, qui propose la détection ultra-précoce des feux de forêt au moyen de réseaux IdO à grande échelle et de capteurs qui repèrent la fumée dès les premiers signes d'un feu. Un autre exemple d'innovation est Flash Forest, une entreprise de reboisement à grande échelle active surtout dans la forêt boréale canadienne et le Nord-Ouest du Pacifique. Elle utilise des drones pour planter des arbres, ce qui accélère considérablement les initiatives de reboisement, surtout dans les endroits trop dangereux qui ne se prêtent pas au reboisement traditionnel.

De plus, TELUS s'engage à soutenir les collectivités et les personnes touchées par des catastrophes naturelles et d'autres urgences. Voici comment :

Mettre en place des campagnes de dons par texto par l'intermédiaire de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Ainsi, des fonds sont recueillis et envoyés aux organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui fournissent de l'aide humanitaire sur le terrain.

Offrir un soutien émotionnel aux personnes touchées par des catastrophes ou des événements traumatisants au moyen d'une ligne d'aide téléphonique accessible en tout temps opérée par TELUS Santé.

Distribuer des trousses de secours dans les centres d'évacuation pour les adultes et les enfants ainsi que dans les collectivités touchées, avec une connectivité Internet.

Offrir des ajouts de données et l'annulation des frais d'appels interurbains, de téléphonie résidentielle, de textos et d'itinérance pour les victimes et les personnes évacuées.

Tirer parti de notre Club des ambassadeurs composé de plus de 5 000 membres pour faire du bénévolat et soutenir différentes collectivités à l'échelle du Canada .

Pour faire un don et aider les collectivités dans le besoin, rendez-vous à futurmeilleur.com , ou pour en savoir plus sur nos efforts de secours en cas de catastrophe, visitez telus.com/feuxdeforet .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 72 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

Personne-ressource pour les médias :

François Marchand

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.