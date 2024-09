À quoi rêvent les personnes aînées? Une conférence exclusive du Centre Déclic

QUÉBEC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec et le Centre Déclic invitent la population à assister à une conférence intitulée À quoi rêvent les personnes aînées? le 2 octobre prochain de 17 h à 19 h. Les personnes aînées ont toutes sortes de rêves et d'aspirations pour elles et pour le monde. Comment peuvent-elles les découvrir et tenter de les réaliser? Peut-on vieillir autrement? Cette conférence apportera un regard nouveau sur le vieillissement.

La conférence est présentée par Éric Gagnon, professeur associé au Département de sociologie de l'Université Laval, et animée par la journaliste scientifique Valérie Borde, chef du bureau Science et santé du magazine L'actualité, fondatrice et codirectrice du Centre Déclic. Cette conférence est tenue grâce au soutien de VITAM - Centre de recherche en santé durable, dont Éric Gagnon est membre.

À l'aide d'exemples concrets, le chercheur et l'animatrice amèneront les membres du public à considérer autrement le fait de vieillir et à réfléchir à leurs aspirations pour l'avenir. « Nous avons collectivement une idée fausse et réductrice du vieillissement, qui est teintée par l'âgisme. On voit les personnes âgées comme un groupe homogène, qui a besoin d'aide et vit un déclin inévitable. Mais vieillir, c'est beaucoup plus que cela! C'est avant tout une transformation du rapport qu'une personne entretient avec elle-même, avec les autres et avec le monde qui l'entoure », estime Éric Gagnon.

À propos du Centre Déclic

Le Centre Déclic est un organisme à but non lucratif qui crée des occasions de rencontres entre des scientifiques et la population : les conférences Déclic. Ces conférences sont données sur demande dans différents lieux comme des bibliothèques, des festivals, des organismes communautaires, en ligne ou en personne.

À propos de VITAM

VITAM est un centre de recherche du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale. Affilié à l'Université Laval, ce centre regroupe environ 350 chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes et membres du personnel. VITAM a pour mission de développer et de mobiliser des connaissances afin de contribuer à la promotion et à l'amélioration de la santé par la recherche intersectorielle et socialement responsable.

À propos de la Programmation citoyenne de l'Assemblée nationale

Créée à l'automne 2019, la Programmation citoyenne vise à faire connaître l'institution, son rôle et sa mission par sa programmation d'activités grand public. La programmation met en valeur des initiatives proposées par des citoyennes et citoyens et organismes grâce notamment à un appel de projets lancé dans tout le Québec.

