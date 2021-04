À quand une action concrète de reconnaissance du travail des policiers et policières de la part du gouvernement dans le projet de loi 59?

MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) ainsi que la Fraternité de policiers et policières de Montréal (FPPM) demandaient formellement au gouvernement, le 1er avril dernier, de prendre en considération les amendements proposés par ces derniers dans le cadre des travaux de révision du PL59 visant à moderniser le régime de santé et de sécurité du travail.

« Depuis ce temps, aucune réponse du gouvernement suite à nos demandes d'amendements ne nous est parvenue. Aucune ouverture afin de réparer ce qui nous appert être de grandes injustices envers la profession de policiers et de policières.

Le gouvernement clame haut et fort reconnaître l'investissement des travailleurs et travailleuses de première ligne tels que nous sommes, mais ne pose aucune action concrète dans le cadre des travaux de modernisation du PL59 pour clairement le démontrer. Maintenant est l'occasion d'y remédier et de démontrer leur reconnaissance pour le travail accompli souvent au péril de nos vies» d'affirmer François Lemay, président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec.

Une plus large définition des lésions psychologiques chez les policiers et policières demandée

C'est reconnu que les policiers et les policières vivent plusieurs situations sur le terrain qui peuvent amener des lésions psychologiques chez certains d'entre eux. Une des grandes demandes de la FPMQ ainsi que la FPPM vise à faire reconnaître une définition plus large de ce qui peut être inclus dans le projet de loi en termes de lésions psychologiques. En effet, nous demandons à voir inclure le stress post-traumatique, la dépression, l'anxiété généralisée, le trouble de l'adaptation, le traumatisme vicariant (fatigue par compassion), tels que décrits dans la littérature médicale ou le DSM-V à travers la liste des maladies bénéficiant du principe de présomption.

De procéder à cet amendement viendrait ainsi reconnaître le travail de première ligne effectué par les policiers et policières.

Le temps presse puisque les travaux entourant le PL59 s'achèvent. La FPMQ ainsi que la FPPM demandent prestement au gouvernement de réviser ses positions et de procéder à l'amendement de ce projet de loi pour qu'enfin les paroles soient de concordance avec les actions.

