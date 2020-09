ST. JOHN'S, NL, le 29 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à stimuler l'innovation et à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour consolider l'économie, créer de bons emplois et soutenir notre secteur des ressources naturelles. Cet engagement est d'ailleurs plus important que jamais, maintenant que nous commençons à rouvrir l'économie et à planifier la relance pour l'après-COVID.

À l'occasion des deux journées de réunion virtuelle des ministres de l'énergie du G20 organisées par le Royaume d'Arabie saoudite, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a souligné aujourd'hui l'exemplarité mondiale du Canada dans la transition vers une économie sobre en carbone. Il a aussi fait valoir que notre pays est un fournisseur de ressources sûr et respectueux de l'environnement et un lieu d'investissement concurrentiel.

M. O'Regan a également insisté sur l'importance d'une reprise verte et inclusive qui ne laisse personne de côté, y compris les populations marginalisées et vulnérables.

Dans ses interventions, il a martelé cet important message qu'il avait livré aussi sur d'autres tribunes internationales cette année, dernièrement à l'occasion de la 11e réunion ministérielle sur l'énergie propre (Clean Energy Ministerial ou CEM) et de la 5e réunion ministérielle de Mission Innovation (MI), et précédemment pendant la réunion des ministres de l'énergie du G20 en avril et lors du sommet de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur les transitions énergétiques propres.

Pendant leurs deux journées de réunion virtuelle, les ministres de l'énergie du G20 ont discuté du rôle moteur que le secteur énergétique peut jouer dans la relance économique de l'après-pandémie en construisant des systèmes énergétiques plus propres, en améliorant l'accès à l'énergie et en renforçant la sécurité énergétique.

Les ministres ont fait état des efforts actuellement déployés en vue de rééquilibrer le marché pétrolier mondial et d'assurer la stabilité et la sécurité pour accélérer la reprise économique et pour concilier les besoins immédiats avec des stratégies de développement durable pensées pour le long terme. Parmi ces efforts, mentionnons les discussions qui ont mené aux conclusions du groupe de travail sur l'énergie mis sur pied plus tôt cette année et mandaté pour définir des mesures correctives et des actions coordonnées et pour faire des recommandations stratégiques en vue de stabiliser le marché énergétique et de sécuriser nos systèmes énergétiques.

Ce groupe de travail ouvert à tous les membres du G20 améliorera la transparence, la couverture et l'analyse des données, et continuera à remettre des rapports réguliers aux ministres de l'énergie du G20 durant la présidence saoudienne du G20, en collaboration avec les organismes internationaux concernés.

Se sont joints aux ministres les chefs d'importants organismes internationaux, dont l'AIE, l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, qui ont donné leur avis d'expert sur des moyens d'accélérer la collaboration internationale en matière énergétique.

Au terme de la réunion, les ministres de l'énergie du G20 ont publié un communiqué conjoint réaffirmant la valeur de la coopération internationale comme outil pour surmonter les difficultés économiques occasionnées par la pandémie de COVID-19 et poursuivre des objectifs énergétiques à long terme. Le communiqué reconnaît aussi le rôle de l'Accord de Paris, soulignant le lien entre les changements climatiques et l'énergie - ainsi que les effets disproportionnés que la pandémie a eus sur les personnes et les collectivités les plus vulnérables - et insistant sur la nécessité de veiller à ce que la reprise dans le secteur énergétique ne laisse personne de côté.

La pandémie a mis en relief l'importance du secteur des ressources naturelles du Canada, notamment de l'efficacité énergétique - pour notre économie nationale et dans notre vie quotidienne. Le gouvernement est toujours déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre qui soutiendra notre secteur des ressources naturelles pendant cette difficile période économique et qui contribuera à la croissance économique et à la création d'emplois de qualité.

« La reprise économique mondiale passe par l'édification d'un avenir sobre en carbone - un avenir sans laissés-pour-compte. Le Canada continue de collaborer à l'international pour protéger l'environnement, investir dans l'innovation et édifier un avenir plus durable et plus prospère pour tous. »



