Actif net de 452 G$, en hausse de près de 18 G$

Rendement annualisé de 7,1 % sur 10 ans

Régimes des déposants en excellente santé financière

MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - La CDPQ publie aujourd'hui une mise à jour de ses résultats au 30 juin 2024. Sur six mois, le rendement moyen pondéré des fonds de ses déposants se chiffre à 4,2 %, sous son portefeuille de référence à 4,6 %. Sur cinq ans, le rendement moyen annualisé s'établit à 6,0 %, au-dessus de celui de son portefeuille de référence à 5,3 %, ce qui représente près de 14 G$ de valeur ajoutée. Sur 10 ans, le rendement moyen annualisé s'élève à 7,1 %, également supérieur au portefeuille de référence à 6,3 %, produisant plus de 26 G$ de valeur ajoutée. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élève à 452 G$.

« Le premier semestre a été caractérisé par différents facteurs : des marchés boursiers dont la forte performance a continué d'être liée à un niveau de concentration historique dans une poignée de titres technologiques, le report par la Réserve fédérale américaine des nombreuses baisses de taux anticipées en début d'année et la croissance économique mondiale modeste », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ. « Durant cette période, notre portefeuille diversifié a bien performé globalement et les régimes de nos déposants demeurent aussi en excellente santé financière. La discipline s'impose pour la suite alors que le deuxième semestre a déjà connu son lot de rebondissements et de volatilité. »

Faits saillants des rendements

Rendements par catégorie d'actif

Revenu fixe : la remontée des taux à long terme efface le rendement courant élevé

Au premier semestre, les taux des obligations gouvernementales à long terme (10 ans) au Canada et aux États-Unis ont augmenté respectivement de 40 et 49 points centésimaux, alors que le marché attendait en début d'année un assouplissement significatif des banques centrales qui ne s'est pas matérialisé. Cela s'explique par une économie américaine qui s'est montrée résiliente jusqu'à tout récemment et une inflation ralentie, mais demeurée au-dessus de la cible à long terme. Dans cet environnement défavorable pour la catégorie obligataire, la CDPQ enregistre un rendement de -1,7 % sur six mois, en ligne avec son indice de référence. Les portefeuilles de revenu fixe procurent un rendement courant élevé de 3,1 % durant cette période en raison de la prime des activités de crédit privé. Cette performance ne compense toutefois pas la baisse de valeur résultant de la sensibilité importante du portefeuille aux taux, qui reflète les besoins d'appariement avec le passif à long terme des déposants.

Sur cinq ans, le rendement annualisé de la catégorie est au neutre, à 0 %, au-dessus de son indice à -0,9 %. La catégorie est toujours affectée par la hausse historique des taux à partir de 2022. L'impact est toutefois compensé par la bonne tenue de l'ensemble des activités de crédit.

Actifs réels

Infrastructures : une performance robuste toujours au rendez-vous

Au premier semestre, le portefeuille d'infrastructures poursuit sa bonne performance des dernières années. Sur six mois, le rendement s'établit à 5,3 %, au-dessus de son indice de référence à 4,3 %, porté notamment par le secteur des transports, en particulier les ports et les autoroutes, et celui de l'énergie.

Sur cinq ans, le rendement annualisé se situe à 10,2 %, contre un indice à 4,5 %. Le portefeuille a joué un rôle important dans le contexte d'inflation élevée des dernières années, en limitant l'impact négatif de celle-ci sur le portefeuille global. Bien diversifié, il tire profit sur la période de l'ensemble des secteurs auquel il est exposé et notamment d'un positionnement favorable dans les énergies renouvelables et les actifs portuaires, deux secteurs prioritaires en infrastructures. Notons également les matérialisations stratégiques réalisées dans les dernières années par les équipes.

Immobilier : le rendement du portefeuille encore affecté par la conjoncture difficile des bureaux

Les défis de l'industrie immobilière des dernières années se sont poursuivis au premier semestre, en raison notamment des difficultés du secteur des bureaux et de l'environnement de taux d'intérêt élevés qui pèse sur le coût de financement. Dans ce contexte exigeant, le portefeuille affiche un rendement de -3,6 % sur six mois, comparativement à l'indice, à -0,9 %. Le secteur de la logistique a contribué de façon positive au rendement, mais ne peut mitiger complètement la baisse de valeur dans le secteur des bureaux, surtout aux États-Unis.

Sur cinq ans, le rendement annualisé du portefeuille est de -0,6 %, sous l'indice à 0,8 %. Depuis le repositionnement sectoriel du portefeuille vers des secteurs d'avenir comme la logistique et le résidentiel en 2020, l'écart entre le rendement du portefeuille et celui de l'indice s'est réduit.

Actions

Marchés boursiers : une performance solide dans un contexte de gains historiquement concentrés

La forte progression des titres liés à l'intelligence artificielle a été le thème dominant au premier semestre, propulsant les principaux indices à des niveaux records. Dans ce contexte où les gains sont toujours concentrés dans ces quelques sociétés, le portefeuille de marchés boursiers réussit à tirer son épingle du jeu par rapport à son indice, et ce, avec un rendement plus diversifié. Sur six mois, le portefeuille affiche un rendement de 13,6 %, au-dessus de son indice à 13,2 %. L'écart positif s'explique par l'excellente sélection de titres des gestionnaires internes.

Sur cinq ans, le rendement annualisé est de 9,8 %, comparativement à 10,5 % pour l'indice. Cet écart s'explique essentiellement par la sous-pondération marquée du portefeuille aux grands titres technologiques en début de période.

Placements privés : les secteurs porteurs stimulent la performance

Au premier semestre, le portefeuille affiche un rendement de 6,9 %, qui provient de la performance des entreprises dans les secteurs tels que la consommation, l'industrie et la finance. L'indice enregistre de son côté un rendement de 9,6 %, lequel témoigne en partie du poids significatif des marchés publics dans sa composition.

Sur cinq ans, le rendement annualisé du portefeuille se situe à 14,3 %, comparativement à 13,0 % pour l'indice. La performance sur la période s'explique entre autres par la bonne sélection des placements directs dans les secteurs des technologies, de la finance et de la consommation.

Québec : une contribution importante au dynamisme économique

Au Québec, les équipes de la CDPQ ont réalisé bon nombre de transactions et projets qui visent à stimuler l'économie québécoise, et ce, de façon durable, parmi lesquels :

Appui à la croissance des entreprises

Investissement de 500 M$ pour appuyer l'acquisition de la Banque canadienne de l'Ouest par la Banque Nationale

Soutien à Nuvei , l'un des fournisseurs de technologie les plus avancés du secteur des paiements mondial, dans le cadre de sa transformation en société fermée, portant la valeur de l'entreprise à plus de 6 G$ US

, l'un des fournisseurs de technologie les plus avancés du secteur des paiements mondial, dans le cadre de sa transformation en société fermée, portant la valeur de l'entreprise à plus de 6 G$ US Investissement de 125 M$ dans Levio , une firme de services-conseils de premier plan spécialisée dans les transformations numériques d'envergure, pour soutenir son plan d'expansion en Amérique du Nord

, une firme de services-conseils de premier plan spécialisée dans les transformations numériques d'envergure, pour soutenir son plan d'expansion en Amérique du Nord Appui à Lemay , grande firme de design de l'environnement bâti que la CDPQ accompagne depuis 10 ans dans ses projets de croissance, pour son acquisition de Fusion Énergie

, grande firme de design de l'environnement bâti que la CDPQ accompagne depuis 10 ans dans ses projets de croissance, pour son acquisition de Fusion Énergie Entrée au capital de la société QSL International, acteur clé de la logistique maritime dont le siège social est à Québec

Grands projets en immobilier et en infrastructures

Dévoilement par CDPQ Infra d'un plan directeur, le Plan Circuit intégré de transport express (CITÉ) , pour améliorer la mobilité dans la Communauté métropolitaine de Québec

, pour améliorer la mobilité dans la Communauté métropolitaine de Québec Début des essais dynamiques du Réseau express métropolitain (REM) , dans le grand Montréal, sur un premier segment de l'antenne Deux-Montagnes

, dans le grand Montréal, sur un premier segment de l'antenne Dépôt récent de l'offre, par l'équipe Cadence dirigée par CDPQ Infra à titre de partenaire développeur, dans le cadre du processus d'approvisionnement du projet de train à grande fréquence (TGF) entre Québec et Toronto

Réouverture du 9e étage du Centre Eaton de Montréal, un lieu patrimonial en plein cœur de la métropole

Économie plus durable

Appui financier à Norda Stelo , société d'ingénierie réputée présente dans plus de 50 pays, dans le cadre de son acquisition d'InnovExplo, créant une nouvelle force dans le domaine des minéraux critiques, essentiels à la transition énergétique

, société d'ingénierie réputée présente dans plus de 50 pays, dans le cadre de son acquisition d'InnovExplo, créant une nouvelle force dans le domaine des minéraux critiques, essentiels à la transition énergétique Participation à une ronde de financement de 136 M$ dans FLO, un leader majeur de l'électrification des transports que la CDPQ appuie depuis près d'une décennie

Intégration des filiales immobilières : un jalon important dans l'histoire de la CDPQ

Notons finalement que le premier semestre a permis de mettre en œuvre un projet majeur pour la CDPQ, soit l'intégration de ses filiales immobilières, Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital, pour bénéficier du plein potentiel d'une organisation simplifiée et dégager des gains d'efficience. Rappelons que cette intégration, amorcée en janvier, se conclura d'ici le début 2026 et représentera à terme des économies annuelles estimées à environ 100 M$ grâce aux synergies réalisées.

