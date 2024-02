MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Du 9 février au 10 mars 2024, l'Esplanade du Palais des congrès de Montréal s'anime dès la tombée du jour avec l'expérience immersive À l'ombre des pommetiers, conçue et développée par TKNL. Réalisée grâce au soutien financier de Tourisme Montréal, cette installation sons et lumières offrira aux passants un moment contemplatif au cœur du lieu aménagé en 2002 par l'architecte paysagiste Claude Cormier.

À la frontière entre le Quartier chinois, le Quartier international et le Vieux-Montréal, l'Esplanade du Palais des congrès offre un lieu de rencontre pour les résidents, les congressistes et les touristes. Au moment de concevoir ce jardin urbain, Claude Cormier souhaitait faire de l'Esplanade du Palais un espace public contemporain, un lieu d'attraction, de confort, de convivialité, de sociabilité et d'exploration plastique. Trente et un pommetiers décoratifs, arbre-emblème de Montréal, y fleurissent annuellement en mai dans une symphonie de roses, créant ainsi un jardin où les passants peuvent entrer comme dans un bouquet de fleurs géantes. La couleur des plantes changeant au gré des saisons, cette oasis urbaine agrémente le quotidien de tous ceux qui la côtoient.

Alors que le Palais des congrès célèbre ses 40 ans d'histoire, TKNL a voulu perpétuer la raison d'être de cet aménagement paysager en le valorisant et en y installant une expérience immersive hivernale. Fabriquée de sons, de lumières et de symboles visuels, À l'ombre des pommetiers invite les passants à l'émerveillement par l'intermédiaire d'éclairages modulables reprenant une valse de différentes couleurs, magnifiant et mettant en mouvement l'Esplanade du Palais des congrès.

Un espace d'exploration artistique inspiré par Claude Cormier

L'imaginaire de Claude Cormier est au cœur de la réalisation d'À l'ombre des pommetiers. Le design des œuvres d'art public iconiques ainsi que les mots de l'artiste qui y résonnent ont inspiré TKNL dans la conception de cette expérience. À travers une bande sonore de huit minutes (diffusée en boucle), les voix de différentes personnes qui fréquentent l'Esplanade s'élèvent : des résidents du quartier, des membres de la communauté chinoise et des employé•e•s du Palais des congrès. Ces voix résonneront en français, en anglais, en cantonais et en mandarin pour évoquer le plaisir, la beauté et la surprise qu'incarne le jardin à travers les saisons. Chaque segment est rythmé par des jeux d'ombre et de lumière de différentes couleurs dans les arbres, de visuels symboliques au sol et de points lumineux à travers l'Esplanade.

Au-delà d'offrir une expérience artistique haute en couleur, TKNL s'est attaché à construire un projet à l'image de la localisation de l'Esplanade du Palais : un lieu aux confluences de plusieurs communautés, dont le Quartier chinois. Le fait que le lancement d'À l'ombre des pommetiers coïncide avec le Nouvel An lunaire n'est d'ailleurs pas le fruit du hasard. L'expérience immersive agrémentera les festivités prévues par la communauté chinoise pour souligner le début de l'année du Dragon.

Citations

« Pensé comme un moment de rencontre et de partage, À l'ombre des pommetiers permet aussi la (re)découverte de l'Esplanade du Palais des congrès, un lieu méconnu de la population. L'équipe TKNL souhaite faire vivre aux résidents, aux touristes et aux visiteurs du Palais des congrès une expérience hivernale colorée mettant en valeur ce jardin imaginé par Claude Cormier il y a plus de 20 ans. Ce projet n'aurait pu voir le jour sans le soutien financier de Tourisme Montréal et l'étroite collaboration avec les membres de la communauté chinoise et l'équipe du Palais des congrès, que nous remercions chaleureusement. » - Nathalie Gélinas, productrice chez TKNL

« L'expérience immersive proposée par TKNL incarne parfaitement la volonté du Palais des congrès de Montréal d'offrir à nos visiteurs locaux et internationaux des lieux de rencontres qui incitent à la découverte et au partage. Cette installation lumineuse met également en valeur le talent de Claude Cormier qui, en 2002, avait transformé l'Esplanade du Palais pour en faire un espace public inspirant pour ceux et celles qui le fréquentent. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Tourisme Montréal se réjouit de la création de l'expérience À l'ombre des pommetiers et investit près de 100 000 $ dans cette initiative. Avec son caractère immersif alliant éclairage et musique, ce projet contribue non seulement à la richesse culturelle de Montréal, mais aussi à perpétuer l'héritage créatif de Claude Cormier, personnalité qui a contribué aux installations emblématiques de notre destination. Nous sommes convaincus que ce projet attirera les visiteurs locaux et internationaux en quête d'une expérience singulière. » - Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal

Informations pratiques

À l'ombre des pommetiers

Du 9 février au 10 mars 2024, de 17 h 30 à 23 h

Sur l'Esplanade du Palais des congrès de Montréal, située sur la rue de la Gauchetière Ouest (entre les rues Chenneville et Côté)

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la sixième année consécutive. congresmtl.com/

À propos de TKNL Expériences

Avec plus de 30 ans d'expérience, TKNL s'affirme comme un incontournable dans la création d'expériences immersives et muséales. Après plus de 750 réalisations à travers le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Sud et l'Europe, nous sommes toujours aussi déterminés à créer des expériences des plus touchantes. Notre équipe, composée de 120 spécialistes passionnés, dont des créatifs, des designers, des experts de l'audiovisuel et des programmeurs, excelle dans l'art de captiver l'imaginaire dans les domaines du divertissement immersif, des attractions touristiques, des spectacles multimédia et des expositions muséales. Nous visons à transcender la norme, créant des expériences qui marquent les esprits et enrichissent les cœurs. Nos valeurs de plaisir, de créativité, de collaboration et de responsabilité nous guident dans chaque projet, nous permettant de révéler son plein potentiel et de connecter profondément avec nos visiteurs.

