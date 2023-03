TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ - Il ne saurait y avoir d'avenir énergétique propre sans accélération des activités dans la chaîne de valeur des minéraux critiques. Les minéraux critiques sont non seulement les composantes de base de certaines technologies propres comme les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques, mais aussi un élément clé pour la création d'emplois dans la classe moyenne et le développement d'une économie canadienne forte et concurrentielle à l'échelle mondiale.

La transition vers une économie mondiale carboneutre engendre une importante hausse de la demande de minéraux critiques et des technologies propres qu'ils rendent possibles à l'échelle mondiale, ce qui représente l'occasion d'une génération pour les travailleurs canadiens et les entreprises canadiennes. La dynamique géopolitique concurrentielle a amené des pays partageant les mêmes vues à réfléchir sur la nécessité de disposer d'approvisionnements stables et sûrs de ces ressources et technologies - dont la production doit être compatible avec les objectifs fixés par la science pour le climat et la nature et se faire dans le cadre d'un partenariat et de consultations en bonne et due forme avec les peuples autochtones.

C'est dans ce contexte que les représentants de gouvernements et d'entreprises des quatre coins du monde se sont réunis cette semaine à Toronto à l'occasion du congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) - le principal événement annuel d'envergure mondiale dans les domaines de l'exploration et de l'exploitation minière.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles; de même que l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances; l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie; l'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique; l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario; et Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, ont participé au congrès pour faire du Canada le fournisseur mondial privilégié de minéraux critiques et des technologies propres que ces minéraux rendent possibles. Pendant ces quatre jours de congrès, le ministre Wilkinson a fait plusieurs annonces, notamment :

il a annoncé l'octroi de plus de 344 millions de dollars à cinq nouveaux programmes dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, ainsi que plus de 14 millions de dollars à six projets au titre du Programme de recherche, de développement et de démonstration pour les minéraux critiques;

il a annoncé l'octroi de plus de 700 000 $ du programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones à l'organisme BC First Nations Energy and Mining Council pour son projet d'acquisition de connaissances de base sur les minéraux critiques;

il a fait le point sur les mesures prises par le gouvernement fédéral pour améliorer les processus réglementaires qui régissent les grands projets et ainsi faire du Canada le fournisseur mondial de choix en matière d'énergie propre dans un monde carboneutre; et

il a fait état d' une collaboration plus étroite entre le Canada et le Royaume-Uni dans la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques, laquelle collaboration sera encadrée par une déclaration d'intention conjointe .

En outre, le ministre Wilkinson a établi des liens de collaboration significatifs :

avec des représentants autochtones concernant les investissements internationaux, la prospérité économique et une démarche axée sur des valeurs et destinée à favoriser les investissements étrangers directs en faveur des entreprises et des communautés autochtones;

avec des participants au Sommet international des ministres des mines, où M. Wilkinson a expliqué ce qui fait du Canada un fer de lance des pratiques commerciales responsables et une source d'approvisionnement sûre dans la transition vers une économie axée sur une croissance propre;

avec des représentants d'Investir au Canada, de l'Association minière du Canada et de Rio Tinto à l'occasion d'un forum canadien sur l'investissement, où M. Wilkinson a présenté notre pays comme une destination d'investissement et a souligné le rôle moteur que joue le Canada à l'international en matière d'exploitation minière responsable;

avec des chefs de file de l'industrie concernant la durabilité environnementale dans le secteur minier;

avec de nombreux autres intervenants, dont des représentants des provinces, des territoires, du Royaume-Uni, de l'Australie, de Deloitte, de la Bourse de Toronto , de Gowling, de Rio Tinto et de Vale;

avec des entreprises japonaises de la chaîne d'approvisionnement en batteries, pour attirer des investissements au Canada.

La participation de M. Wilkinson au congrès de l'ACPE s'inscrit dans le prolongement de sa visite de la semaine dernière à Thunder Bay et à Sudbury, en Ontario, où il a discuté avec des étudiants de l'Université Lakehead du rôle de la recherche et de l'innovation dans la promotion des priorités du développement économique durable; a rencontré des membres des chambres de commerce des deux villes; a présidé une table ronde avec des acteurs du secteur minier sur les possibilités de croissance carboneutre offertes par les minéraux critiques et a annoncé un partenariat de 100 000 $ avec le collège Cambrian pour l'installation de bornes de recharge de VE dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro et un investissement de 35 millions de dollars pour le déploiement d'une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité qui utilisera des déchets ligneux de provenance locale pour produire de l'énergie pour la Première Nation de Whitesand et les localité d'Armstrong et de Collins, en Ontario.

Les annonces faites cette semaine font partie d'un train de mesures substantielles que met en place le gouvernement du Canada pour maintenir de bons emplois et promouvoir une croissance durable, par exemple le lancement de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques et la fondation de l' Alliance pour des minéraux critiques durables l'automne dernier.

M. Wilkinson continuera de collaborer avec tous ses partenaires pour faire du Canada le fournisseur d'énergie propre privilégié d'un monde carboneutre, afin d'assurer un avenir prospère et vert à l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« Les minéraux critiques représentent l'occasion d'une génération pour l'économie canadienne. Le Canada s'appuie sur son leadership mondial dans l'industrie minière pour saisir cette occasion, et le gouvernement fédéral embrasse l'idée avec enthousiasme. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 3,8 milliards de dollars dans la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques en vue d'accroître l'approvisionnement en ressources provenant de sources responsables et d'appuyer le développement de chaînes de valeur nationales et mondiales pour l'économie verte et numérique. Plus de 344 millions de dollars de ces fonds sont destinés à appuyer les cinq nouveaux programmes suivants :

Programme de technologies et d'innovations pour les minéraux critiques



Les données et les géosciences au service des minéraux critiques



Programme de partenariats internationaux



Initiative réglementaire pour le Nord



Renouvellement du Centre d'excellence sur les minéraux critiques

Renseignements pertinents

