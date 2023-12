LG annonce les prix et la disponibilité au Canada de l'écran à DEL portable StandbyME Portatif

TORONTO, le 7 déc. 2023 /CNW/ - LG Electronics Canada a annoncé aujourd'hui le prix et la disponibilité au Canada de son nouvel écran portable StandbyME Portatif, une option de divertissement tout-en-un polyvalente et unique, parfaite pour la saison des cadeaux de Noël. Logé dans un étui pratique et durable, et doté d'une batterie et de haut-parleurs intégrés, l'écran StandbyME Portatif de LG est le compagnon de voyage idéal pour vous divertir lors de vos déplacements. L'écran StandbyME Portatif est maintenant offert sur le site LG.ca au prix de 1599,99 $.

Maintenant offert au Canada, l’écran StandbyME Portatif de LG propose une solution de divertissement tout-en-un. Il est offert dans un étui pratique et durable et est doté d’une batterie et de haut-parleurs intégrés. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

L'écran StandbyME Portatif est le nouveau centre d'affichage et de divertissement innovant de LG qui permet aux utilisateurs de vivre une expérience de divertissement de qualité partout où ils vont sans sacrifier la commodité ou la qualité. L'écran tactile à DEL de 27 pouces du StandbyME Portatif de LG est fixé à un support intégré à un étui élégant et peut être incliné, tourné, levé et abaissé en orientation paysage et portrait, ainsi qu'en mode table. Le haut-parleur intégré de 20 watts de l'écran StandbyME Portatif s'adapte à l'orientation de l'écran pour offrir un son ambiophonique optimal, sans compter qu'il prend en charge la technologie vidéo Dolby VisionMC et le son stéréo Dolby AtmosMD 1.

Conçu dans un souci de portabilité, l'étui comporte des compartiments intérieurs pour ranger les accessoires ainsi qu'une batterie intégrée. Offrant une autonomie maximale de trois heures2 entre deux charges, l'écran StandbyME Portatif peut être facilement transporté grâce à sa poignée intégrée, ce qui permet non seulement aux utilisateurs de visionner des films et des vidéos en continu, mais aussi de jouer à des jeux et d'écouter de la musique, et ce, où qu'ils aillent.

Doté du logiciel webOS de LG, l'écran StandbyME Portatif prend en charge AirPlayMD 3 et est compatible avec les appareils iOS et Android. Vous pouvez ainsi partager du contenu ou diffuser en continu de façon tout à fait harmonieuse. Il prend également en charge le jumelage Bluetooth et Wi-Fi et offre une fonctionnalité de reconnaissance vocale, qui permet de changer facilement de chaîne et de rechercher du contenu.

Pour en savoir plus sur les solutions novatrices de LG en matière de divertissement à domicile, visitez le site LG.ca. Pour consulter le catalogue des Fêtes 2023, cliquez ici.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

___________________________________ 1. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. 2. Le temps d'utilisation et les performances de la batterie peuvent varier en fonction de la connectivité réseau et de l'utilisation d'applications. 3. Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlayMD et HomeKit sont des marques d'Apple inc. déposées au Canada et dans d'autres pays.

