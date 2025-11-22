OTTAWA, ON, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de Canadiens ont du mal à trouver un logement qu'ils peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, d'alléger les formalités administratives et de construire des logements plus rapidement. À l'occasion de la Journée nationale du logement, nous réaffirmons notre engagement à résoudre la crise du logement au Canada en travaillant avec tous les ordres de gouvernement pour construire davantage de logements abordables, afin que chaque Canadien dispose d'un endroit à considérer comme son chez-soi.

Au cœur de ce travail, le gouvernement du Canada intensifie ses efforts et a récemment lancé Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de faire croître l'offre de logements abordables dans tout le Canada. Maisons Canada contribuera aussi à la lutte contre l'itinérance en construisant des logements de transition et des logements supervisés en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. En tirant parti des terres publiques, en offrant des outils financiers souples et en agissant comme catalyseur des méthodes de construction modernes, Maisons Canada favorise un secteur de la construction résidentielle plus productif et innovant.

Aujourd'hui, Maisons Canada a publié son Cadre de politique d'investissement, ce qui marque une étape importante dans la façon dont le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable. Ce cadre décrit les priorités, les principes d'investissement et les critères d'admissibilité de l'agence -- ce qui jette les bases d'une nouvelle approche flexible et axée sur les résultats en matière de construction de logements -- qui contribuera à la construction de logements abordables dans les collectivités dans l'ensemble du pays.

Maisons Canada est conçue pour être un partenaire axé sur des solutions, qui travaille avec des organismes à but non lucratif, des partenaires autochtones, des promoteurs privés et tous les ordres de gouvernement afin d'accélérer la construction de logements, de réaliser des projets et de mettre en œuvre des solutions innovantes.

Le Cadre de politique d'investissement prévoit que Maisons Canada privilégiera les projets qui comportent les caractéristiques suivantes :

Projets prêts à démarrer - Construction prête à démarrer dans un délai de 12 mois

- Construction prête à démarrer dans un délai de 12 mois Abordabilité - Abordabilité suffisante et durable pour répondre aux besoins locaux, soutenir la stabilité des collectivités et créer une capacité en matière de logement à but non lucratif

- Abordabilité suffisante et durable pour répondre aux besoins locaux, soutenir la stabilité des collectivités et créer une capacité en matière de logement à but non lucratif Innovation et rapidité - Méthodes de construction modernes, comme les logements modulaires et préfabriqués, afin de réduire les coûts et d'accélérer la construction

- Méthodes de construction modernes, comme les logements modulaires et préfabriqués, afin de réduire les coûts et d'accélérer la construction Partenariat solide - Projets collaboratifs et des propositions groupées pour avoir un impact régional

- Projets collaboratifs et des propositions groupées pour avoir un impact régional Fabrication au Canada - Matériaux canadiens afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement et de soutenir la fabrication locale

Les promoteurs intéressés pourront bientôt soumettre leurs propositions au moyen du portail de Maisons Canada, qui sera lancé à la fin novembre.

Pour souligner la Journée nationale du logement et la publication du Cadre de politique d'investissement, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, visitera plus tard aujourd'hui un site de construction de logements coopératifs à Coquitlam.

À l'occasion de la Journée nationale du logement, nous rendons hommage au travail de ceux et celles qui n'ont jamais cessé de militer pour la construction de logements plus abordables partout au Canada. La publication du Cadre de politique d'investissement n'est que le début. Maisons Canada invite des partenaires dans l'ensemble du pays à collaborer à la recherche de solutions qui permettront de construire plus de logements, plus rapidement. En combinant des investissements générationnels en matière de logement avec l'innovation et la collaboration, nous pouvons réaliser des projets qui favoriseront l'épanouissement des collectivités et rendront le logement plus abordable pour les Canadiens.

Citations :

« Maisons Canada est une pierre angulaire de notre plan national qui vise à bâtir plus de logements, à rétablir l'abordabilité et à réduire l'itinérance. Nous éliminons des obstacles, simplifions les approbations et donnons aux collectivités les outils dont elles ont besoin -- les terrains, les infrastructures et les investissements -- afin de construire des logements. En partenariat avec les provinces, les territoires, les municipalités, les partenaires autochtones et le secteur privé et à but non lucratif, nous proposons des solutions canadiennes qui rendront le logement plus accessible à toutes les générations. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Cadre de politique d'investissement reflète notre engagement à investir judicieusement, à établir des partenariats stratégiques et à obtenir des résultats. Maisons Canada se concentre sur la construction des bons types de logements, aux bons endroits, pour les personnes qui en ont le plus besoin. En combinant des modes de financement novateurs et des méthodes de construction moderne, nous accélérons la construction, débloquons les projets en attente et créons des collectivités dynamiques et inclusives dans l'ensemble du Canada. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale, Maisons Canada

Faits en bref :

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale canadienne chargée d'augmenter l'offre de logements abordables dans l'ensemble du Canada. En tirant parti des terres publiques, en offrant des outils financiers souples et en agissant comme catalyseur des méthodes de construction modernes, Maisons Canada favorise un secteur de la construction résidentielle plus productif et innovant.

En travaillant avec des organismes sans but lucratif, des partenaires autochtones, des promoteurs privés et tous les ordres de gouvernement, Maisons Canada accélère la construction de logements dont les Canadiens ont besoin -- de façon plus rapide, plus intelligente et plus abordable.

Le Cadre de politique d'investissement de Maisons Canada décrit les principes directeurs et les priorités concernant la façon dont les fonds publics seront utilisés pour atteindre les objectifs en matière de logement.

Les promoteurs intéressés pourront bientôt soumettre leurs propositions au moyen du portail de Maisons Canada. Le portail simplifiera le processus de demande et fournira des ressources et du soutien pour aider les promoteurs à rédiger des soumissions bien documentées et bien préparées.

À l'occasion de la Journée nationale du logement, le gouvernement fédéral a annoncé les investissements suivants : 76,3 millions de dollars venant du Programme de développement de coopératives d'habitation pour le projet d'agrandissement de la coopérative Hoy Creek, située au 2901, promenade Glen, à Coquitlam, en Colombie-Britannique qui consiste à créer 146 nouveaux logements locatifs. 14,3 millions de dollars venant du Fonds pour le logement abordable afin de contribuer à la construction de 54 logements abordables à la résidence Shanghai, située au 232, rue King, à Winnipeg, au Manitoba. Plus de 32 millions de dollars venant du Fond pour le logement abordable afin de construire 90 nouveaux logements locatifs dans le cadre du projet St. Marks Apartments, situé au 286, promenade Major Mackenzie Est, à Richmond Hill, en Ontario. 2,6 millions de dollars venant du Fond pour le logement abordable pour la construction de 20 nouveaux logements abordables au 45, rue Dorval, à Trois‑Rivières, au Québec. 3,4 millions de dollars venant du Fond pour le logement abordable pour le projet Railside Home dans le cadre duquel 10 nouveaux logements abordables seront construits au 15, avenue Prince à Souris, sur l'Île-du-Prince-Édouard.



Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifiquem [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]