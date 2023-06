OTTAWA, ON, le 8 juin 2023 /CNW/ - Nos océans évoluent. Les changements climatiques et les activités humaines influent sur les divers écosystèmes marins, les caractéristiques uniques, et les espèces importantes, qui contribuent non seulement à la santé de nos océans, mais aussi à notre identité culturelle.

En cette Journée mondiale des océans, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé des investissements visant à protéger les océans du Canada ainsi que les espèces et habitats marins s'y trouvant. La ministre Murray a annoncé les bénéficiaires du financement retenus pour le Programme de contribution pour la gestion des océans, ainsi qu'un appel de propositions pour le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril (FNCEAP).

Le Programme de contribution pour la gestion des océans fournit 145 millions de dollars sur 5 ans pour faire progresser les initiatives de sensibilisation, de surveillance, d'intendance, et de renforcement des capacités partout au pays, qui aident à conserver et à protéger les aires marines. Le deuxième appel de propositions national du Programme a pris fin en décembre 2022, et a permis d'octroyer 11,01 millions de dollars pour financer 10 projets au cours des trois prochaines années. Ces projets aideront le Canada à atteindre ses objectifs ambitieux de conservation de 25 pour cent de nos océans d'ici 2025 et de 30 pour cent d'ici 2030.

Pour aider à protéger les espèces aquatiques en péril, le FNCEAP privilégie les projets multispécifiques dans des zones prioritaires partout au pays, et cible également les principales menaces marines. Les projets maritimes financés antérieurement comprennent des travaux, qui évaluent les effets du bruit sous-marin des navires sur les phoques annelés et les baleines boréales, ainsi que des travaux visant à réduire les empêtrements et les collisions avec les navires sur les espèces aquatiques en péril.

Le budget de 2023 a annoncé le renouvellement du financement jusqu'à concurrence de 40 millions de dollars sur trois ans pour le FNCEAP, permettant ainsi de financer d'autres projets. Pêches et Océans Canada acceptera bientôt des propositions de projets qui appuient la conservation de la biodiversité partout au Canada, grâce à la collaboration et au partenariat visant à rétablir les espèces aquatiques en péril, y compris pour des projets visant à protéger ces espèces contre les interactions des pêches et les perturbations physiques et acoustiques.

En travaillant en collaboration avec des partenaires clés, les peuples autochtones, les intervenants et le milieu universitaire, ces initiatives feront progresser les efforts du Canada, qui visent à conserver nos espaces marins et à protéger les espèces et les habitats qui s'y trouvent.

La Journée mondiale des océans est l'occasion de réfléchir et de célébrer la beauté et l'importance de nos océans. C'est aussi un moment d'inspiration renouvelée, pour protéger les écosystèmes qui contribuent à notre mode de vie, aujourd'hui et pour les générations futures.

« Je suis ravie d'annoncer du financement fédéral dans le cadre du Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, et du Programme de contribution pour la gestion des océans. En cette Journée mondiale des océans, travailler ensemble pour comprendre et protéger les écosystèmes marins n'a jamais été aussi urgent. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le budget de 2021 prévoyait un investissement d'environ 1 milliard de dollars pour protéger davantage la santé de nos océans et appuyer des objectifs ambitieux de conservation marine, visant à conserver 25 pour cent de nos océans d'ici 2025.

Lors de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, ayant eu lieu en décembre 2022, le Canada s'est joint aux chefs de file du monde entier, pour appuyer l'objectif ambitieux de conserver 30 pour cent des océans du monde d'ici 2030.

15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, ayant eu lieu en décembre 2022, le s'est joint aux chefs de file du monde entier, pour appuyer l'objectif ambitieux de conserver 30 pour cent des océans du monde d'ici 2030. À ce jour, le Canada a protégé plus de 14 pour cent de ses océans, notamment en établissant 14 zones de protection marine en vertu de la Loi sur les océans et 60 autres mesures de conservation efficaces axées sur les zones, comme les refuges marins.

a protégé plus de 14 pour cent de ses océans, notamment en établissant 14 zones de protection marine en vertu de la et 60 autres mesures de conservation efficaces axées sur les zones, comme les refuges marins. Le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril contribue à la durabilité des écosystèmes aquatiques du Canada , en appuyant des approches multispécifiques et écosystémiques, axées sur des lieux prioritaires et les menaces marines prioritaires.

