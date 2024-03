Organon Canada lance l'initiative « SA trajectoire professionnelle » pour aider les femmes à naviguer dans leur cheminement de carrière et annonce un nouvel engagement visant à financer la formation liée à la ménopause

KIRKLAND, QC, le 8 mars 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des femmes, Organon Canada, une filiale d'Organon (NYSE: OGN), une société mondiale de soins de santé axée sur la santé des femmes, lance SA trajectoire professionnelle et encourage les entreprises au Canada à Investir en elle et à prendre en compte les expériences uniques auxquelles font face les femmes en matière de santé, notamment dans le milieu du travail, afin qu'elles puissent se sentir soutenues et outillées à chaque étape de leur carrière.

L'initiative SA trajectoire professionnelle est conçue pour favoriser un milieu de travail qui soutient l'avancement professionnel des femmes, qui est souvent influencé par leurs expériences de santé et les événements marquants de la vie, notamment les règles, la planification familiale, la perte de grossesse, la fertilité, la maternité et la ménopause.

Les obstacles auxquels les femmes sont confrontées

Les femmes continuent de faire face à un ensemble unique d'obstacles en milieu de travail liés à des événements de la vie qui pourraient limiter leur progression, réduire leur potentiel et amener certaines à quitter complètement le marché du travaili,ii. La Fondation canadienne de la ménopause estime qu'une femme sur dix risque d'abandonner le marché du travail en raison des symptômes non maîtrisés de la ménopausei. De plus, selon un sondage mené en 2022 auprès de plus de 2 200 Albertaines, entre 50 % et 90 % des femmes atteintes d'endométriose, de règles douloureuses, de problèmes du plancher pelvien, de périménopause et de ménopause ont déclaré des répercussions importantes sur leur travail et leur carrièreiii.

Organon Canada croit que les entreprises ont un rôle important à jouer pour attaquer de front ces problèmes et promouvoir un avenir où les femmes peuvent prendre les décisions de carrière qui leur conviennent le mieux, tout en aidant l'ensemble des employé-e-s à atteindre leur plein potentiel. En cette Journée internationale des femmes, l'entreprise est heureuse d'annoncer le lancement de SA trajectoire professionnelle, une initiative conçue pour surmonter ces défis et permettre à tous les employé-e-s de naviguer dans leur cheminement de carrière en toute confiance.

« Chez Organon Canada, nous travaillons à créer un avenir plus sain pour les femmes et leurs familles, a déclaré Michael Casia, président et directeur général d'Organon Canada. Nous pensons qu'il est essentiel pour notre organisation d'éliminer de manière proactive les obstacles liés à des expériences uniques en matière de santé qui peuvent entraver l'avancement professionnel des femmes, et de leur fournir les bases nécessaires pour qu'elles puissent veiller à leur perfectionnement personnel et professionnel. Grâce au lancement de SA trajectoire professionnelle et à notre engagement continu à l'égard de la Journée internationale des femmes, nous encourageons d'autres organisations à Investir en elle et à créer un présent et un avenir meilleurs pour les travailleuses. »

« Ce programme va au-delà des ressources internes et représente un changement transformateur de la culture d'entreprise de la plupart des sociétés. L'ensemble de nos employé-e-s, y compris les hommes, sont essentiels à sa réussite, car c'est l'effort collectif qui changera réellement les choses, a souligné Amy Cairns, vice-présidente, Santé des femmes et marques établies. SA trajectoire professionnelle est une action concrète d'Organon Canada qui représente notre engagagement proactif pour soutenir les femmes, et nous espérons que cela deviendra une norme dans l'industrie. »

Organon Canada estime que non seulement investir dans la carrière des femmes est la chose à faire, mais aussi que garder les femmes sur le marché du travail est bon pour les affaires. Selon une étude réalisée en 2018 par la Banque mondiale, l'élimination de l'inégalité entre les genres en matière de santé au travail injecterait 160 200 milliards de dollars dans l'économie mondialeiv. En outre, il a été démontré que les organisations dotées d'une représentation plus équilibrée sont plus rentables, plus productives et plus innovantes. En effet, les entreprises qui se situent dans le premier quartile pour la diversité des genres sont 39 % plus susceptibles de surpasser leurs pairs et leurs concurrents sur le plan financierii.

Organon Canada continue aussi d'investir dans un ensemble de programmes et de subventions qui sensibilisent davantage les gens à la santé des femmes afin d'aider à combler les lacunes persistantes en matière de soins au Canada. Dans cette optique, l'entreprise a créé un nouveau financement réservé aux subventions indépendantes et sans restriction qui sera axé sur la formation à la ménopause pour les professionnel-le-s de la santé au Canada. De plus amples renseignements concernant ce programme de formation seront annoncés à une date ultérieure.

Organon Canada encourage d'autres organisations à se joindre au mouvement et à Investir en elle afin de soutenir les femmes tout au long de leur carrière. Pour en savoir plus sur notre programme et nos initiatives, visitez le site https://www.organon.com/canada-fr/sa-trajectoire-professionnelle.

À propos d'Organon

Organon est une société mondiale de soins de santé qui a été créée dans le but d'améliorer la santé des femmes tout au long de leur vie. Organon offre plus de 60 médicaments et produits dans le domaine de la santé des femmes en plus de sa gamme de produits biosimilaires en pleine croissance et d'une importante franchise de médicaments établis dans un large éventail de domaines thérapeutiques. Les produits existants d'Organon génèrent de solides flux de trésorerie qui soutiennent les investissements dans l'innovation et les futures perspectives de croissance dans la santé des femmes et les produits biosimilaires. En outre, Organon est à l'affût de possibilités de collaboration avec des sociétés biopharmaceutiques innovantes qui souhaitent commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur les marchés internationaux à forte croissance.

Organon jouit d'une présence mondiale, d'une ampleur considérable et d'une grande portée géographique, doublées d'un réseau commercial de calibre mondial. Établie à Jersey City (New Jersey), elle emploie quelque 10 000 personnes. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec nous sur LinkedIn.

