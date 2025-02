À l'instar des autres institutions, l'UQAR aurait dû suspendre ses activités en présence!

LÉVIS, QC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Alors que l'ensemble des institutions en éducation ont fermé ou suspendu les cours en présence aujourd'hui à cause de la tempête hivernale, le Syndicat des employé.e.s de l'Université à Rimouski (UQAR) dénonce le fait que le campus de l'UQAR à Lévis n'a pas été fermé.

« Je me questionne sur la façon dont l'UQAR gère la situation concernant le maintien des cours et des services en présence. Bien que les conditions puissent encore évoluer au campus de Rimouski, et ce même si le Cégep de Rimouski vient d'annoncer la suspension de ses cours en après-midi et en soirée, la situation météo est fort différente dans la région du Québec et au campus de Lévis. Seule l'UQAR maintien des cours en présence dans la grande région de Québec. Est-ce que, pour notre organisation, la sécurité des étudiantes, des étudiants et des membres du personnel est moins importante que pour toutes les autres organisations du réseau scolaire, collégial et universitaire de cette même région? », se demande Régis Beaulieu, président du SCFP 1575.

En effet, en raison de la tempête qui déferle sur la région de Québec, toutes les écoles publiques de Québec et de Lévis sont fermées pour la journée. Les cours des cégeps et de l'Université Laval sont également suspendus.

« Je me questionne sur l'importance que l'UQAR accorde à la sécurité des membres de la communauté universitaire et ce, principalement au Campus de Lévis », de conclure le président syndical.

