À l'attention du directeur de l'information - À la recherche du revenu de citoyenneté : Dans un paradis fiscal près de chez vous

MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des Travailleuses et des Travailleurs, l'Organisation Populaire des Droits Sociaux part à la chasse au bien commun accaparé depuis trop longtemps par une poignée de nantis. Plusieurs dizaines de personnes revendiquent la mise en place d'un revenu de citoyenneté universel et inconditionnel, lors d'une action colorée et festive au Centre de Commerce mondial de Montréal, haut lieu de copinage du gratin politique et financier.

En plus de subir mépris et préjugés au quotidien, les personnes à l'aide sociale crèvent de faim, littéralement. « Les prestations ne couvrent pas les besoins essentiels : le montant moyen mensuel reçu par les personnes à l'aide sociale était de 886,35 $, soit 39 % du seuil de faible revenu selon Statistique Canada (27 514 $ pour l'année 2021). Nous devons, chaque jour, chaque mois, choisir entre payer le loyer ou la nourriture. Nous sommes perpétuellement en mode survie ! » s'exclame Marie-Christine Latte, porte-parole de l'OPDS. Entre février et mai 2023, le loyer moyen demandé pour un studio à Montréal était de 1118 $ selon le RCLALQ.

Malgré la mise en place du nouveau programme de revenu de base, en janvier 2023, changeant supposément la vie des personnes éligibles, les personnes à l'aide sociale, qu'elles soient avec des contraintes à l'emploi reconnues ou pas, sont toujours pauvres et exclues socialement. Pendant ce temps, les riches s'enrichissent toujours et encore davantage. « Avec une gouvernance caquiste, on multiplie les catégories de pauvres et on enrichit les patrons et les élus ! Rappelons-nous que les députés se sont voté une augmentation de salaire de 30 %, l'année dernière, alors qu'on vit une crise du logement sans précédent. Pensons aussi aux paradis fiscaux et à la très petite partie de gens qui en profitent, pendant que la majeure partie de la population rame fort au quotidien. » Dénonce également Madame Latte.

Manifestons notre colère contre ce fricotage entre le gouvernement et les entreprises privées ! Prenons notre dû ! Il existe d'autres alternatives ! Exigeons un revenu de citoyenneté universel et inconditionnel, atteignant le seuil de faible revenu (en 2021, ce seuil était de 27 514 $ selon Statistiques Canada) et accordé à toutes et tous, quel que soit leur statut !

L'OPDS est un organisme provincial de défense des droits des personnes assistées sociales qui a pignon sur rue à Montréal depuis 1980.

