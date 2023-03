MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - Comment Hydro-Québec intervient-elle pendant la crue printanière ? Comment peut-elle se servir de ses réservoirs pour limiter les impacts de la crue ? Les centrales hydroélectriques et barrages sont-ils responsables d'inondations ? Voilà autant de questions auxquelles des réponses seront offertes à la population de plusieurs régions du Québec au cours des prochaines semaines.

Hydro-Québec tiendra des rencontres publiques virtuelles du 13 au 28 mars prochain à l'intention des résidentes et des résidents intéressés par la crue printanière. Ces webinaires permettront aux participantes et participants d'en apprendre davantage sur la gestion de la crue et sur les actions proactives menées par nos équipes pour en réduire les impacts.

Aussi, un représentant du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs prendra part à certaines présentations, afin notamment d'apporter un éclairage sur la crue particulièrement tardive survenue en Outaouais, en Mauricie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2022. Autre ajout cette année, dans plusieurs régions, des spécialistes des changements climatiques seront présents.

Les principaux cours d'eau concernés par ces rencontres sont la rivière des Outaouais, la rivière Gatineau, le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Maurice et ses affluents, ainsi que la rivière Saint-François. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire ici.

En plus de l'information offerte dans ces webinaires, rappelons que, depuis 2022, Hydro-Québec rend disponibles ses données hydrographiques en temps réel. Nous avons regroupé l'ensemble des données provenant de nos instruments de mesure sur notre site Web, au moyen d'un outil simple.

Liens

Pour plus d'information sur les webinaires :

https://conversation.hydroquebec.com/printemps

Pour consulter les données ouvertes permettant de suivre la crue printanière :

https://www.hydroquebec.com/production/debits-niveaux-eau.html

Pour en savoir davantage sur la gestion de la crue printanière par Hydro-Québec :

https://www.hydroquebec.com/production/crues-printanieres/

