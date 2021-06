À force de manquer de cœur, la CAQ finit par manquer de crédibilité

QUÉBEC, le 20 juin 2021 /CNW Telbec/ - « Le gouvernement caquiste se réclame de la fierté et des valeurs du peuple québécois. François Legault et les ténors de son gouvernement répètent que notre culture et nos valeurs doivent plus que jamais être au premier rang de notre action internationale.

Ce sont de belles paroles qui raisonnent d'autant plus que les valeurs d'humanisme, d'entraide et de compassion distinguent bel et bien la nation québécoise aux yeux du monde. Cependant, derrière ses paroles, il en est tout autrement des choix réels et des actions concrètes de la CAQ.

Prenons l'exemple de l'accueil des réfugiés en sol québécois.

C'est une obligation morale à laquelle s'oblige tous les états civilisés de la planète, découlant de la Convention de Genève, signée il y a 70 ans, ratifiée par le Canada et une centaine d'autres pays, et encensée par tous les gouvernements du Québec depuis.

On pourrait penser que le Québec est exemplaire en la matière. Or, le bilan de la CAQ est désolant.

Le gouvernement de François Legault a diminué de moitié le nombre de réfugiés accueillis annuellement depuis son arrivée au pouvoir. Dans les dernières années du gouvernement du Parti libéral du Québec, nous étions la terre d'accueil de plus de 7 000 réfugiés. Ce nombre a chuté à 5 500 en 2019 pour s'établir à seulement 3600 en 2020. Ce plancher historique nous éloigne dramatiquement de l'obligation du Québec prévue à l'Accord Canada-Québec d'accueillir un pourcentage de réfugiés équivalent à notre poids démographique.

S'ajoute à la réalité indéniable des chiffres bruts, une série de petits gestes inutiles de la CAQ afin de mettre des bâtons dans les roues de l'immigration.

C'est en raison de l'opposition isolée du gouvernement de la CAQ que le programme pilote de reconnaissance des anges gardiens s'est avérée si restrictive à la fois dans le temps et dans la nature des emplois éligibles.

Ce n'est que depuis l'arrivée de la CAQ que se multiplient tant les moratoires que les délais qui fragilisent des organismes qui font de la francisation et de l'intégration des réfugiés parrainés un tel succès.

En dépit de leur insertion rapide sur le marché de l'emploi et de leurs efforts assidus pour tirer profit des ressources de francisation, les délais et les étapes à franchir pour devenir résident à part entière et sans conditions ne cessent de s'allonger … et de se compliquer.

Ce même gouvernement caquiste doit se donner d'ici quelques mois de nouvelles cibles et plafonds d'immigration pour les années à venir. Rien ne nous indique qu'il prévoit une augmentation de l'immigration humanitaire. Tout indique plutôt qu'avec l'arrivée de la nouvelle administration Biden, que le déficit d'empathie va continuer de se creuser entre le gouvernement Legault et le reste du continent.

L'enjeu n'est pas uniquement social. Il en va de l'image et de la réputation du Québec dans la francophonie et dans le monde. Notre nation était un aimant pour les talents du monde entier. Elle est en voie de devenir un repoussoir, tant pour les réfugiés que les immigrants économiques.

En ce 20 juin, nous soulignons la Journée internationale des réfugiés. M. Legault profitez de cette occasion pour faire faites preuve d'humanité et corrigez le tir. »

- Christine Saint-Pierre

Ex-ministre de Relations internationales, députée de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Immigration

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-877-4991, [email protected]