À bon port ! Une nouvelle exposition ouvre ses portes au Grand Quai du Port de Montréal

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Une nouvelle exposition interactive et gratuite ouvre ses portes au Centre d'interprétation portuaire ! Située au Grand Quai du Port de Montréal, au cœur du Vieux-Port, l'exposition À bon port ! proposera, dès ce samedi 21 décembre, un parcours interactif, éducatif et ludique qui permet d'en apprendre un peu plus sur les activités et les métiers portuaires. L'exposition est conçue pour tout public à partir de 7 ans.

À bon port !

Cette exposition interactive invite le visiteur à découvrir, à travers une aventure physique et numérique, le cycle de transport des marchandises, de leur point de départ à leur destination finale. Votre mission sera d'importer ou d'exporter une cargaison et la mener à bon port, dans les délais ! Pour y parvenir, il lui faudra : planifier son voyage ; naviguer en mer et sur le Saint-Laurent ; charger et décharger sa marchandise ; la déplacer sur terre au cœur de la chaîne intermodale ; respecter l'environnement… et bien plus!

Survol de l'exposition

L'objectif de l'exposition est de découvrir l'activité portuaire en huit stations amusantes et instructives. Pour cela, il faut acheminer la marchandise à destination dans le délai le plus court possible et relever des défis qui s'imposent en cours de route.

Station 1 -- Mission

La première station invite le visiteur à choisir une mission : organiser l'importation ou l'exportation de marchandises et les mener à destination, en choisissant un des trois grands types de marchandises, soit les conteneurs, le vrac solide ou le vrac liquide.

Station 2 -- Logistique

Quelles activités se déroulent quotidiennement au port ? On découvre ici à quel point la flotte qui accoste au port est diversifiée et comment se positionne le Port de Montréal par rapport aux autres ports dans le monde. Le visiteur est invité à planifier son voyage et observer sur grand écran le résultat de la simulation.

Station 3 -- Navigation

Naviguer sur le Saint-Laurent est une expérience unique et difficile. Il faut contourner les obstacles en expérimentant le simulateur de navigation !

Station 4 -- Débardage

Avec les développements technologiques, le travail des débardeurs a bien changé. Ils utilisent maintenant différents équipements qui permettent le transbordement des marchandises, à découvrir grâce à un jeu faisant appel à la dextérité des visiteurs.

Station 5 -- Installations portuaires

L'expansion qu'a connue le Port de Montréal est fascinante ! On pourra constater la portée de cet essor sur le développement de ses infrastructures grâce à une carte du port en réalité augmentée.

Station 6 -- Environnement

Quels gestes sont posés par l'équipe du Port de Montréal pour préserver l'environnement ? En traversant un « conteneur environnemental », le visiteur pourra notamment découvrir l'électrification des navires à quai et les mesures prises pour prévenir les déversements.

Station 7 -- Trafic terrestre

Le transport de marchandises au port se fait aussi en camion et en train. La fine coordination de tous ces moyens de transport n'est pas si facile, mais elle est pourtant nécessaire à l'acheminement efficace de la cargaison.

Station 8 -- Marchandises

Le parcours se termine avec la livraison des marchandises. C'est l'occasion de découvrir l'importance du transport maritime et de l'activité portuaire sur la vie quotidienne !

Tout au long de la quête, de courtes vidéos jalonnent le parcours et permettent de découvrir des métiers clés de la vie portuaire et maritime.

Le Port de Montréal au fil du temps

En complément, une exposition historique est également présentée au Grand Quai, dans le corridor du terminal 1 (rez-de-chaussée), permettant de découvrir la riche histoire du Port de Montréal qui est étroitement liée à celle de la métropole. L'exposition regroupe :

des modèles réduits représentatifs des types de navires visitant le port au fil du temps et jusqu'à nos jours, ainsi que la maquette de l'emblématique Titanic ;

une grande murale illustrant l'histoire du transport des marchandises sous divers thèmes ;

une grande murale traitant du transport des passagers.

De plus, une ligne du temps sur la Promenade d'Iberville (toit vert) retrace les étapes importantes du développement du Port de Montréal, les acteurs clés et les innovations au gré du temps.

Où et quand visiter l'exposition À bon port ?

L'exposition À bon port est une réalisation du GROUPE DES (mandataire), CREO, CULTURA, BLVD-MTL, MCI et ACMÉ Décors.

Entièrement gratuite, l'exposition peut être visitée selon l'horaire suivant :

Période des fêtes :

Tous les jours du 21 décembre au 5 janvier de 11 h à 18 h ;



Les 24 et 31 décembre de 11 h à 17 h ;



Fermeture les 25 décembre et 1 er janvier.

janvier. Basse saison : les samedis et dimanches de midi à 17 h.

Haute saison (du 21 juin au 7 septembre inclusivement) : du mercredi au dimanche de 11 h à 18 h.

Semaine de relâche (2 au 6 mars 2020 inclusivement) : du lundi au dimanche de 11 h à 18 h.

Rendez-vous au Grand Quai du Port de Montréal, situé au 200 rue de la Commune Ouest (stations de métro Square-Victoria et Place-d'Armes).

Pour en savoir plus : https://www.port-montreal.com/fr/a-bon-port.html

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

