A&W offre la livraison à 0 $* tous les vendredis d'octobre, exclusivement sur l'appli A&W

Profitez de la livraison à 0 $* chaque vendredi d'octobre dans les restaurants A&W participants.

* D'autres frais de service s'appliquent.

MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - A&W Canada vous donne une autre bonne raison de profiter de votre vendredi soir à la maison en vous offrant la livraison à 0 $, seulement sur l'appli A&W.

Chaque vendredi d'octobre, vous pouvez donc vous gâter en commandant vos articles préférés du menu A&W, qu'il s'agisse du classique Teen BurgerTM , des rondelles d'oignons croustillantes ou de la famille Burger au grand complet. Cette offre est valide dans les restaurants A&W participants. D'autres frais de service s'appliquent.

Comment profiter de cette offre ce mois-ci :

Téléchargez l'appli A&W : grâce à celle-ci, vous pouvez commander vos produits préférés, pour emporter ou pour une livraison, en toute simplicité. Profitez de la livraison à 0 $ chaque vendredi : tous les vendredis d'octobre, passez une commande avec livraison auprès d'un restaurant A&W participant et obtenez la livraison à 0 $ (aucun achat minimum requis).

« Avec cette offre, c'est encore plus facile de se gâter en grand le vendredi en dégustant vos burgers préférés, et ce, pendant tout le mois d'octobre, » déclare Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W. « C'est une belle façon de finir la semaine dans le confort de chez soi! »

Téléchargez l'appli A&W et passez une commande chaque vendredi d'octobre pour savourer pleinement cette offre.

À propos d'A&W Canada

A&W est fière d'être une entreprise entièrement canadienne, en plus d'être la première chaîne de burgers au pays. Nous sommes reconnus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, nos rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus partout au pays. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca .

