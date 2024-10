A&W lance sa nouvelle option végétarienne : le Burger végé masala

Pour un temps limité, la chaîne A&W ajoute à son menu une nouveauté végétarienne épicée.

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - A&W continue d'innover avec son tout nouveau burger végétarien. À la suite du succès du Buddy Burger™ piri-piri aux patates hachées brunes, A&W continue de ravir les adeptes de mets végétariens et de saveurs relevées avec son Burger végé masala. Cette fois-ci, cette création s'inspire des arômes et des épices de l'Asie du Sud avec sa boulette faite de fromage panir Nanak et de vrais morceaux de légumes.

A&W Burger végé masala (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

Pour cette offre à durée limitée, A&W s'est associée à la marque canadienne Nanak® Foods, le plus important transformateur d'aliments traditionnels sud-asiatiques à base de produits laitiers au pays, pour développer la boulette végé masala.

Le Burger végé masala se distingue par sa succulente boulette faite de fromage panir Nanak et d'un mélange de légumes, agrémentée d'une sauce piri-piri épicée, garnie de feuilles entières de laitue croquante, d'une tranche de tomate et d'oignon rouge, le tout servi dans un pain aux graines de sésame fraîchement grillé.

« Nous voulions créer un burger d'inspiration sud-asiatique qui soit à la fois authentique et savoureux », confie Karan Suri, directeur du développement du menu chez A&W Canada. « Nous avons accordé une attention particulière à la composition de la boulette croustillante, faite d'un mélange de vrais légumes, de fromage panir Nanak et d'épices sélectionnées. Le tout accompagné d'une délicieuse sauce piri-piri et de garnitures fraîches pour compléter cette création unique au Canada. Il s'agit d'une palette de saveurs riches que nous avons très hâte de faire découvrir à notre clientèle. »

« Avec cette recette, nous continuons de renouveler notre gamme de burgers en offrant une variété de goût aux amatrices et amateurs de burgers », souligne Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W. « Ce nouveau burger séduira les amatrices et amateurs de plats végétariens ainsi que celles et ceux qui recherchent une nouvelle expérience gustative. »

« Notre partenariat avec A&W pour le Burger végé masala reflète notre engagement à rassembler les communautés autour de l'amour pour la nourriture », explique Gurpreet Arneja, président chez Nanak Foods. « Nous sommes heureux de voir des marques comme A&W diversifier leur menu et partager des saveurs d'ici et d'ailleurs à leur clientèle. »

Le Burger végé masala est offert dès maintenant pour une durée limitée dans tous les restaurants A&W de la province et du pays, au prix de 6 $.

