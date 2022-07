TORONTO, le 15 juill. 2022 /CNW/ - La meilleure équipe de baseball fait équipe avec le meilleur burger. Les Blue Jays de Toronto et A&W ont annoncé un partenariat qui réunira ces deux organisations tant aimées du public pour les trois prochaines années.

A&W a dévoilé cette entente à la suite de la série de matchs de ce week-end, alors que les Blue Jays jouaient à Seattle, leur « deuxième maison », devant des milliers de leurs partisans ayant fait le voyage de Vancouver à Seattle.

Chaque saison, des milliers de partisans de l'Ouest canadien voyagent de la Colombie-Britannique, jusqu'à Seattle pour l'affrontement annuel entre les deux équipes, ce qui transforme de facto le stade de Seattle en un match à domicile pour les Blue Jays.

« Chez A&W, nous sommes de grands amateurs de baseball, a affirmé Amanda Wang, directrice, Promotions nationales et fidélisation. En tant qu'entreprise canadienne, nous sommes ravis d'appuyer l'équipe du Canada et de devenir le burger officiel des Blue Jays. »

Grâce à ce partenariat, A&W, première chaîne de restaurants de burgers au Canada, renforce ses liens avec le baseball. Depuis 2006, A&W est le fier commanditaire des Canadians de Vancouver, l'équipe de ligue mineure de niveau High-A affiliée aux Blue Jays.

« A&W est un choix naturel pour être notre restaurant partenaire de burgers, a déclaré David O'Reilly, directeur, Partenariats, Toronto Blue Jays. Nos organisations, très appréciées par les Canadiens des quatre coins du pays, sont toutes deux déterminées à exercer une influence positive sur nos collectivités. »

Après la pause du match des étoiles, A&W va augmenter sa présence derrière le marbre au Rogers Centre de Toronto et lancera une collaboration de marque emballante en restaurant plus tard cet été.

À propos de A&W

A&W est fière d'être une entreprise entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, et l'une des marques les plus dignes de confiance au pays. En tant que chef de file du secteur de la restauration rapide, nous sommes convaincus qu'il est crucial d'aider nos invités à réaliser de petites actions simples dans l'intérêt de la population et de la planète. Qu'il s'agisse de servir du bœuf entièrement nourri à l'herbe, d'offrir des ustensiles réutilisables en restaurant ou de recueillir des fonds pour soutenir les Canadiens atteints de sclérose en plaques, nous nous employons sans relâche à exercer une influence positive dans les collectivités où nous nous trouvons. A&W, ce sont plus de 1 000 restaurants au pays qui ont à cœur de vous proposer des plats au goût exceptionnel, composés d'ingrédients simples et naturels. Pour plus d'information, visitez le aw.ca .

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Renseignements: André Fortin, Massy Forget Langlois relations publiques, [email protected], 514-928-3828