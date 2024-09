A&W dévoile un Teen Burger des plus croustillants grâce à une collaboration avec Ruffles

Découvrez un burger juteux, délicieux, et croustillant à souhait unique en son genre. Voici le Teen Burger croustillant avec Ruffles, offert dès maintenant pour une durée limitée.

MONTRÉAL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Pour un temps limité, le bon goût du Teen Burger rencontre celui des nouvelles croustilles Ruffles à saveur de cheddar et crème sure pour offrir le Teen Burger croustillant avec Ruffles. L'ajout de croustilles à saveur de cheddar et crème sure à votre Teen Burger préféré donne un résultat alléchant qui vous fera craquer à chaque bouchée. Cette combinaison irrésistible et croustillante est aussi offerte en format Buddy, tout aussi savoureux, pour seulement 4,99 $.

Inspiration croustilles et trempette

« Mon but, c'était de rendre notre Teen Burger encore plus spécial en lui ajoutant une texture supplémentaire », dit Karan Suri, directeur du développement du menu chez A&W Canada. « Les croustilles Ruffles étaient le meilleur choix pour ajouter de la saveur et du croquant. Leur célèbre forme ondulée ajoute un croustillant sans égal à notre recette classique du Teen. Mais surtout, le goût et les notes fromagées des croustilles Ruffles à saveur de cheddar et crème sure se marient parfaitement à notre Teen Burger. Pour compléter l'expérience, j'ai eu à créer la trempette parfaite pour accompagner les croustilles, et j'ai tiré mon inspiration des croustilles ondulées Ruffles. Résultat : une sauce aïoli au jalapeno délicieuse et crémeuse, spécialement élaborée pour le Teen Burger croustillant avec Ruffles. »

Le Teen Burger croustillant avec Ruffles :

Une juteuse boulette de bœuf nourri à l'herbe parfaitement assaisonnée garnie d'une généreuse portion de croustilles Ruffles* à saveur de cheddar et crème sure, de laitue, d'oignons, de tomate, de fromage cheddar et d'une sauce aïoli crémeuse au jalapeno, le tout servi dans un pain fraîchement grillé garni de graines de sésame.

Le Buddy Burger croustillant avec Ruffles :

Une juteuse boulette de 1,6 once de bœuf nourri à l'herbe parfaitement assaisonnée garnie d'une généreuse portion de croustilles Ruffles* à saveur de cheddar et crème sure, de laitue, de tomate, de fromage cheddar et d'une sauce aïoli crémeuse au jalapeno, le tout servi dans un pain fraîchement grillé.

Une collaboration irrésistible : A&W x Ruffles

« Sur le menu au A&W depuis 1961, le Teen Burger est devenu un véritable incontournable au pays, apprécié de génération en génération. Nos invité.e.s le portent dans leur cœur », rapporte Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W Québec. « On s'est dit qu'une collaboration avec une marque autant aimée que la nôtre par les gens d'ici, ce serait la façon parfaite de créer une version inédite du Teen et de faire vivre une toute nouvelle expérience de vrais bons burger. »

« Ruffles et A&W sont deux des marques les plus aimées au pays, alors on est très enthousiastes d'offrir à nos adeptes quelque chose de vraiment spécial grâce à ce partenariat. Chez Ruffles, nos fameuses croustilles ondulées sont pleines de saveurs et croquantes à tout coup, et il n'y a pas de meilleure option que nos croustilles Ruffles à saveur de cheddar et crème sure pour le Teen Burger d'A&W. C'est une expérience gustative que seulement Ruffles et A&W pouvaient créer et on espère que nos amatrices et amateurs vont en savourer pleinement chaque bouchée », explique Jess Spaulding, directrice marketing chez PepsiCo Canada Aliments.

Dès aujourd'hui, le Teen Burger croustillant avec Ruffles ainsi que sa version Buddy sont offerts pour un temps limité dans tous les restaurants A&W du pays et du Québec.

À propos d'A&W Canada

A&W est fière d'être une entreprise entièrement canadienne, en plus d'être la première chaîne de burgers au pays. Nous sommes reconnus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca.

À propos de Ruffles Canada

Ruffles est la marque de croustilles ondulées préférée au Canada, offrant une texture croquante emblématique et un goût délicieux. Parmi les produits de Frito Lay Canada, Ruffles a tout pour satisfaire les adeptes de croustilles de pommes de terre d'un bout à l'autre du pays. Pour en savoir plus à propos de la marque, visitez le www.ruffles.ca/fr.

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et Quaker Canada. L'entreprise emploie plus de 6000 Canadiens et Canadiennes œuvrant dans les secteurs de la production, de la distribution et des ventes dans sept installations d'un bout à l'autre du pays. Frito Lay Canada est le plus grand fabricant de grignotines au Canada, et sa gamme de produits comprend les marques Lay's, Doritos, Tostitos, Ruffles, Smartfood, Cheetos et HAVOC. La gamme Quaker regroupe un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues comme Quaker Life, Quaker Chewy, Croque Nature et Crispy Minis. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.ca/fr-ca.

