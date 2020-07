Dès maintenant et jusqu'au 20 août, les Canadiens peuvent appuyer la campagne en arrondissant le montant de leur facture pour tout achat, en faisant un don en ligne sur le site rendezvoussp.ca ou en ajoutant un don à leur commande sur l'application mobile A&W. De plus, pour la première fois cette année, A&W versera à la Société canadienne de la sclérose en plaques un don de contrepartie représentant la valeur des cartes-cadeaux électroniques Rendez-vous A&W pour stopper la SP achetées d'ici le 20 août*.

Christine Sinclair a un lien personnel avec le Rendez-vous A&W pour stopper la SP, car sa mère, Sandi, a reçu un diagnostic de SP il y a plus de 30 ans. En l'honneur de sa mère et des quelque 77 000 Canadiens atteints de SP, Christine invite tous les Canadiens à s'unir pour recueillir des fonds indispensables et accroître la sensibilisation à la SP.

« Il s'agit de ma quatrième année en tant que capitaine de l'équipe du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, et je suis très reconnaissante du fait que la campagne évolue de façon si créative, déclare Christine Sinclair. En tant que Canadienne, je suis fière de venir en aide de façon concrète aux gens qui, comme ma mère, sont atteints de SP et qui ont besoin de soutien plus que jamais. Grâce à cette campagne, nous cherchons à rassembler notre nation en vue de favoriser la sensibilisation et le soutien à cette cause importante! »

A&W Canada espère amasser plus d'un million de dollars dans le cadre de la campagne de cette année et de porter à plus de 16 millions de dollars le total des fonds recueillis à ce jour à l'appui de la Société canadienne de la SP . Les dons aideront cette dernière à soutenir les Canadiens atteints de SP et à financer la recherche, des programmes et des services, ainsi que des activités de défense des droits et des intérêts, soit des initiatives essentielles à l'amélioration de la qualité de vie des Canadiens qui vivent avec la SP ou qui sont touchés par cette maladie.

« L'une des choses les plus inspirantes que nous avons vues au cours des derniers mois est le désir des Canadiens d'apporter leur contribution au sein de leur communauté, et nos franchisés sont de véritables leaders », affirme Susan Senecal, présidente-directrice générale des Services alimentaires A&W du Canada Inc. « Nos franchisés et les équipes de leurs restaurants donnent un élan au Rendez-vous A&W pour stopper la SP de cette année grâce à leur engagement envers leur collectivité locale. C'était important pour eux d'aller de l'avant avec une campagne excitante et accessible visant à accroître la sensibilisation et de recueillir des fonds essentiels pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. »

A&W est fière de remettre 2 $ pour chaque Teen BurgerTM vendu lors du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, le jeudi 20 août prochain, à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Bien qu'il ne soit pas possible cette année de se réunir dans les restaurants, les Canadiens sont invités à célébrer chez eux avec leurs proches pour contribuer aux efforts de prévention et de lutte en lien avec la COVID-19.

Soucieux de la sécurité des Canadiens, les restaurants A&W participants offrent les façons suivantes d'acheter un Teen BurgerTM :

Commande mobile A&W : Commandez et payez un Teen Burger TM d'avance à l'aide de l'application mobile A&W. Choisissez simplement un restaurant qui vous convient et rendez-vous au service au volant ou à la porte d'entrée (selon les endroits où c'est offert) pour faire votre cueillette.

Commandez et payez un Teen Burger d'avance à l'aide de l'application mobile A&W. Choisissez simplement un restaurant qui vous convient et rendez-vous au service au volant ou à la porte d'entrée (selon les endroits où c'est offert) pour faire votre cueillette. Service au volant : Les restaurants A&W avec service au volant sont ouverts et vous pouvez commander comme d'habitude, ou commander d'avance à l'aide de l'application mobile A&W pour effectuer un paiement sans contact.

Les restaurants A&W avec service au volant sont ouverts et vous pouvez commander comme d'habitude, ou commander d'avance à l'aide de l'application mobile A&W pour effectuer un paiement sans contact. Livraison : Des partenaires de livraison comme Uber Eats, DoorDash et SkipTheDishes livrent des Teen BurgersTM. Les partenaires varient d'un restaurant à l'autre.

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde, et plus de 77 000 Canadiens sont atteints de SP. Environ onze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour, et les femmes sont exposées à un risque de SP trois fois plus élevé que les hommes. La crise sanitaire actuelle a des répercussions sur toute la population, mais pour les personnes atteintes de SP, les préoccupations et le stress liés à la pandémie s'ajoutent aux défis déjà imposés par la SP.

La SP est une maladie complexe et imprévisible qui se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Parmi les symptômes les plus courants de cette affection figurent la fatigue, les étourdissements, la faiblesse musculaire, les troubles de la sensibilité, l'altération de la vision, les changements d'humeur et les troubles de la fonction cognitive. La SP est la maladie neurologique la plus répandue parmi les jeunes adultes au Canada. La cause de la SP n'a toujours pas été élucidée et, à ce jour, il n'existe aucun remède contre cette affection, mais les chercheurs en apprennent chaque jour un peu plus sur la sclérose en plaques et les façons de la prévenir.

« Les Canadiens touchés par la SP font face à des défis, notamment des obstacles à l'accès au soutien aux soins approprié et des difficultés financières. La COVID-19 ne fait qu'alourdir le fardeau que subissent ces gens et constitue, sur le plan de la santé physique et mentale, une source de stress supplémentaire », affirme Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « Nous avons bon espoir qu'en unissant nos efforts, nous pourrons contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de dizaines de milliers de Canadiens touchés par la SP au moment où ils ont plus que jamais besoin de soutien. Nous avons favorisé un solide partenariat avec A&W au fil des années afin d'appuyer les communautés qui s'entraident, ce qui nous permet d'apporter une aide précieuse aux Canadiens touchés par la SP. Nous sommes extrêmement fiers de la résilience de ce partenariat et de notre capacité de mener la campagne cette année. »

À propos de A&W

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, et l'une des marques les plus dignes de confiance au pays. En tant que chef de file du secteur de la restauration rapide, nous sommes convaincus que choisir des ingrédients simples, savoureux et produits avec soin est la bonne chose à faire. Notre marque, nos restaurants et nos employés sont connus comme des innovateurs qui favorisent et embrassent le changement. Nous servons les Canadiens d'un océan à l'autre dans près de 1 000 restaurants. Pour plus d'information, visitez le aw.ca.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, onze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). On la considère comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l'information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d'un monde sans SP. Pour obtenir plus d'information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP. Retrouvez la Société de la SP sur Twitter et Instagram ou abonnez-vous à sa page Facebook.

* Le siège social de A&W Canada versera un don de contrepartie représentant le produit de la vente des cartes-cadeaux électroniques A&W et versera jusqu'à 40 000 $ à la Société canadienne de la SP.

Des porte-parole sont disponibles pour des entrevues sur demande :

Christine Sinclair est disponible pour des entrevues le mercredi 19 août.

est disponible pour des entrevues le mercredi 19 août. Susan Senecal , présidente-directrice générale de Services alimentaires A&W du Canada, Pamela Valentine , présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la sclérose en plaques, et Louis Adam , directeur général des divisions de l'Atlantique et du Québec de la Société canadienne de la sclérose en plaques, sont disponibles pour accorder des entrevues dès le 28 juillet jusqu'au 20 août.

