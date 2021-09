A&W Canada célèbre les villes canadiennes les plus généreuses alors que les dons à Repas-partagé dépassent les 650,000 repas

VANCOUVER, BC, le 8 sept. 2021 /CNW/ - Depuis février 2021, les Canadiennes et les Canadiens d'un bout à l'autre du pays ont contribué à offrir plus de 650,000 repas simples et équilibrés à des enfants dans le besoin par l'entremise du partenariat entre A&W Canada et l'organisme Repas-partagé. A&W Canada et Repas-partagé soulignent cet accomplissement en révélant le palmarès des villes canadiennes les plus généreuses, classées selon les dons faits à l'organisme chez A&W.

Offrant plus de 3 800 dons de repas, avec une population de 2 314 habitants, Lac La Biche, en Alberta, remporte le titre de la ville la plus généreuse au pays, établi en fonction du nombre de dons de repas par personne. Provost, en Alberta, Sainte-Hélène-de-Bagot, au Québec, et Comber, en Ontario, se retrouvent elles aussi au sommet du palmarès.

Classement Ville Population Dons de repas 1 Lac La Biche, AB 2,314 3800+ 2 Provost, AB 1,998 2900+ 3 St-Hélène-de-Bagot, QC 1,637 2000+ 4 Comber, ON 419 350+ 5 Valemount, BC 1,021 800+ 6 St-Louis-de-Blandford, QC 903 600+ 7 Oyen, AB 1,001 600+ 8 Berthierville, QC 4,091 2250+ 9 Notre-Dame-des-Prairies, QC 8,230 4250+ 10 White River, ON 645 300+ 11 Fort McKay, AB 742 300+ 12 Delson, QC 7,322 3300+ 13 Peachland, BC 5,428 2250+ 14 Cache Creek, BC 963 400+ 15 Mont-Laurier, QC 13,405 5500+ 16 Dorchester, ON 1,096 450+ 17 Greenfield Park, QC 16,733 6650+ 18 Bowden, AB 1,240 480+ 19 Meadow Lake, SK 5,344 2000+ 20 Beaverlodge, AB 2,465 900+

A&W Canada et Repas-partagé ont annoncé ce partenariat national en février 2021 et se sont fixé l'objectif de partager 1 000 000 de repas cette année. D'un océan à l'autre, plus de 1 000 restaurants A&W ont permis aux Canadiennes et aux Canadiens de montrer leur soutien en participant notamment aux lundis Repas-partagés.

« Actuellement, un enfant sur cinq au Canada est en situation d'insécurité alimentaire. Nous avons donc fait équipe avec Repas-partagé pour permettre à nos invités d'offrir plus facilement un repas à un enfant dans le besoin, affirme Julia Cutt, directrice du marketing chez A&W. Nous sommes vraiment épatés par la générosité des Canadiennes et des Canadiens et heureux d'avoir dépassé le cap des 650,000 repas. Nous visons maintenant le million! »

« Nous avons la chance d'avoir A&W comme partenaire pour nous aider à réaliser notre mission, qui est de nourrir les enfants qui ont faim, ici, au Canada, déclare Jeremy Bryant, cofondateur de Repas-partagé. Notre but est de nous assurer que tous les enfants ont accès à des repas équilibrés, et nous n'arrêterons pas tant que ce ne sera pas chose faite. »

Comment la clientèle d'A&W peut participer :

• Lors des lundis Repas-partagé, les clientes et clients peuvent commander un burger Beyond Meat et un repas sera offert à un jeune dans le besoin par l'entremise de Repas-partagé.

• Tous les jours de la semaine, les clients peuvent ajouter 1 $ à leur commande qui se tranformera en Repas-partagé. Pour chaque plat Repas-partagé, un repas est offert à un jeune dans le besoin par l'entremise Repas-partagé.

• Les clients peuvent participer en restaurant, au service à l'auto ou via l'appli mobile.

Les Canadiennes et les Canadiens peuvent voir combien de repas ont été donnés au restaurant près de chez eux et à d'autres restaurants participants grâce à l'outil de suivi du site web .

À propos de A&W Canada

Chez A&W Canada, les vrais bons aliments sont le secret des vrais bons repas, mais nous allons plus loin. De nos emballages compostables à nos collectes de fonds pour soutenir les Canadiennes et les Canadiens touchés par la sclérose en plaques, nous déployons de grands efforts pour avoir une influence positive sur toutes les collectivités qui accueillent nos restaurants.

A&W est fière d'être une entreprise canadienne - une propriété canadienne à 100 % et une des marques les plus dignes de confiance au pays. Chef de file de l'industrie de la restauration rapide, A&W croit qu'il est essentiel de choisir des ingrédients simples et savoureux cultivés avec soin. La marque, les restaurants et les équipes d'A&W se démarquent en mettant l'innovation de l'avant et en soutenant le changement. D'un océan à l'autre, plus de 1 000 restaurants A&W servent la population canadienne. Pour en savoir plus, rendez-vous à aw.ca.

À propos de Repas-partagé

Chez Repas-partagé, nous croyons qu'il est essentiel d'assurer à tous les enfants une alimentation saine. Conscients qu'ici même, au Canada, un enfant sur cinq est touché par l'insécurité alimentaire, nous tenons à contribuer à un monde où le partage est plus naturel et facile, entre les gens qui ont des ressources et ceux qui en manquent, et où enfants et adolescents ont accès à une alimentation adéquate. En vérité, nous ne ménagerons aucun effort tant que la malnutrition n'aura pas disparu chez les jeunes.

Repas-partagé a été créée en 2013 par quatre restaurants partenaires de l'Alberta. L'organisation a grandi depuis, et regroupe maintenant plus de 1 200 restaurants de partout au Canada. Sa collaboration avec A&W Canada est un nouveau jalon important.

L'entreprise à vocation sociale a fourni plus de 4,5 millions de repas depuis son inauguration avec un modèle de partage simple : achetez-en un, offrez-en un autre. Quand les Canadiennes et les Canadiens achètent un repas au menu de Repas-partagé auprès d'un restaurant participant, un repas est offert à un jeune qui ne mange pas à sa faim avec l'aide de notre réseau de partenaires locaux et de notre partenaire international, Save the Children Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous à Mealshare.ca.

