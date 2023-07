Le défenseur des Maple Leafs de Toronto T. J. Brodie et son épouse, Amber, aideront les Canadiens et Canadiennes à atteindre un objectif de collecte de fonds de deux millions de dollars en vue d'un monde sans SP

VANCOUVER, BC, le 17 juill. 2023 /CNW/ - L'heure est venue pour tous les gens du Canada de se régaler d'un burger pour servir une bonne cause : la campagne annuelle du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, organisée par A&W, fait son grand retour pour une 15e année. Le 17 août, pour chaque Teen Burger™ vendu au Canada, A&W fera don de 2 $ à SP Canada afin de venir directement en aide aux Canadiennes et Canadiens atteints de sclérose en plaques (SP). Depuis sa création, le Rendez-vous A&W pour stopper la SP a permis d'amasser plus de 19 millions de dollars. Et pour commémorer les 15 ans de cette collecte de fonds, A&W invite tous les Canadiens et Canadiennes à se mobiliser afin d'atteindre l'objectif de deux millions de dollars fixé pour 2023.

Rendez-vous A&W 2023 pour stopper la SP (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

Il est possible de soutenir SP Canada par l'entremise du Rendez-vous A&W pour stopper la SP dès aujourd'hui. Pour cela, visitez le rendezvoussp. ca afin de faire un don, ou arrondissez le montant d'une facture dans votre restaurant A&W local.

L'avantage numérique : un atout pour un monde sans SP

Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de sclérose en plaques du monde, étant donné que plus de 90 000 personnes de notre pays sont atteintes de cette maladie complexe et imprévisible. L'une d'elles est Amber Brodie, la femme de T.J. Brodie, défenseur des Maple Leafs de Toronto. Amber a reçu un diagnostic de SP en 2016 après avoir subi une névrite optique et perdu toute sensation du bassin jusqu'aux pieds.

« Ce qui était au départ un choc est devenu un style de vie, du fait que je dois apprendre à vivre avec cette maladie et trouver la force et la résilience nécessaires pour conquérir chaque journée. La SP ne me définit pas, mais elle a changé ma vie », a déclaré Amber.

« Depuis l'annonce du diagnostic d'Amber, nous comprenons les conséquences que la SP peut avoir sur une personne et sa famille. Nous vivons au rythme de cette maladie tous les jours. Par le passé, nous nous sommes associés à SP Canada pour aider l'organisme à poursuivre le financement d'études remarquables. Nous sommes ravis d'appuyer maintenant l'une de ses plus importantes collectes de fonds », a affirmé T. J. « Nous invitons tous les Canadiens et Canadiennes à savourer un Teen Burger™ à l'occasion du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, en sachant que chaque bouchée contribuera à bâtir un monde sans SP. »

En moyenne, au Canada, douze personnes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP touche le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Les symptômes de cette maladie souvent invalidante comprennent des troubles de la sensibilité, une altération de la vision et de la fatigue. Bien que les causes de cette maladie soient encore inconnues et qu'il n'existe actuellement aucun remède contre celles-ci, les chercheurs et chercheuses qui collaborent avec SP Canada comprennent chaque jour mieux les mécanismes de la SP, et ils découvrent progressivement des façons de prévenir et de prendre en charge cette maladie.

« Le parcours vers un monde sans SP ne serait pas possible sans nos incroyables partenaires. Cette année, nous commémorons les 15 ans du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, qui est devenu notre plus importante collecte de fonds annuelle organisée par une entreprise », explique Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de SP Canada. « Les 19 millions de dollars amassés jusqu'à présent ont permis de financer des programmes de recherche de pointe dans des domaines comme l'amélioration des traitements et des soins, le renforcement du bien-être, la compréhension et l'enrayement de la progression de la SP, et la prévention de cette maladie. Nous continuons de demander aux Canadiens et Canadiennes de nous prêter main-forte tout au long de ce parcours. »

15 ans de collecte de fonds

Le partenariat entre A&W et SP Canada a débuté en 2008 sous la forme d'un projet pilote en Saskatchewan ayant permis d'amasser plus de 40 000 $. Au fil des ans, la campagne s'est vue dotée de nouvelles méthodes pour faire un don à mesure que la sensibilisation et la participation augmentaient. Même la pandémie n'a pas pu empêcher les gens de se montrer généreux, la campagne de 2020 et 2021 ayant permis aux consommateurs et consommatrices de participer au Rendez-vous A&W pour stopper la SP en passant une commande à emporter.

Chaque année, dans le cadre du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, les franchisés A&W n'hésitent pas à se surpasser, de nombreux restaurants perpétuant depuis la première année des traditions telles que tombola, exposition de voitures et bassin-trempette.

« En 15 ans, ce qui a commencé comme une petite idée s'est transformé en un formidable mouvement, qui donne l'occasion à chaque restaurant A&W et aux Canadiens et Canadiennes de tout le pays de verser des fonds précieux, de faire front commun et de s'amuser dans l'espoir de voir un jour un avenir sans SP », a déclaré Susan Senecal, présidente-directrice générale d'A&W Canada. « Que vous ayez été des nôtres tout au long de ces 15 années ou que vous vous apprêtiez à participer à la campagne pour la première fois, nous vous invitons, vous et encore plus de personnes que jamais, à célébrer cette année le Rendez-vous A&W pour stopper la SP afin de nous aider à atteindre et à dépasser notre objectif de deux millions de dollars. »

À propos de A&W

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, et l'une des marques les plus dignes de confiance au pays. Nous sommes convaincus qu'il est crucial d'aider nos clients à réaliser de petites actions simples dans l'intérêt de la population et de la planète. Qu'il s'agisse de servir du bœuf entièrement nourri à l'herbe, d'offrir des ustensiles réutilisables ou de recueillir des fonds pour soutenir les Canadiens atteints de sclérose en plaques, nous nous employons sans relâche à exercer une influence positive dans toutes les collectivités du Canada où nous nous trouvons. Fiers créateurs des meilleurs burgers au pays, nous servons les Canadiens d'un océan à l'autre dans plus de 1 000 restaurants. Pour plus d'information, visitez le aw.ca .

À propos de la sclérose en plaques et de SP Canada

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés du monde. En moyenne, au Canada, douze personnes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). On la considère comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Elle peut aussi se présenter sous une forme progressive. La SP se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. SP Canada procure du soutien et de l'information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d'un monde sans SP. Pour obtenir plus d'information sur la sclérose en plaques ou sur SP Canada, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à spcanada. ca ou composez le 1 800 268-7582.

Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP. Retrouvez SP Canada sur Twitter et Instagram ou abonnez-vous à sa page Facebook .

