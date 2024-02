9e édition du Prix de la relève agricole - Le ministre Lamontagne encourage les jeunes propriétaires d'entreprise agricole à s'inscrire au concours annuel

QUÉBEC, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Jusqu'au 20 mai prochain, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, invite les propriétaires d'entreprise agricole de moins de 40 ans à s'inscrire en grand nombre au 9e Prix de la relève agricole.

Ce prix fait honneur à un ou une jeune propriétaire d'entreprise agricole ou à un groupe de jeunes propriétaires d'entreprise agricole en production animale ou végétale qui se distingue par ses compétences, sa vision entrepreneuriale, ses approches innovantes, son implication dans la communauté et son engagement en matière de développement durable.

La personne lauréate ou le groupe lauréat du concours remportera une bourse de 7 500 $, tandis que la personne finaliste ou le groupe finaliste recevra une bourse de 3 500 $.

Citations

« L'avenir du secteur agroalimentaire passe par de jeunes propriétaires agricoles compétents qui n'ont pas peur d'innover pour relever les défis auxquels ils font face. Par ce concours, votre gouvernement vise à reconnaître l'excellence d'une relève diversifiée qui est appelée à jouer un rôle de premier plan sur le chemin d'une plus grande autonomie alimentaire. J'encourage les jeunes à s'inscrire au Prix de la relève agricole et à faire rayonner leur talent! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Gagner le Prix de la relève agricole 2023 nous a insufflé une grande dose de motivation et de confiance en notre entreprise et en nos projets d'affaires. Le processus d'inscription nous a permis de prendre du recul pour faire le bilan de nos réalisations et des améliorations que nous souhaitons apporter à Flavora. Du positif sur toute la ligne! »

Annie Viens et Maxim Paré, copropriétaires de Maison Flavora et lauréats du Prix de la relève agricole 2023

Faits saillants

Les jeunes de la relève qui désirent participer au concours sont invités à soumettre un dossier d'inscription à l'un des conseillers régionaux en relève et en établissement du Ministère. Les conseillers peuvent évaluer l'admissibilité des candidatures et accompagner les personnes participantes dans leurs démarches.





Un jury composé d'experts du Ministère, de représentants du monde des affaires et de représentants des milieux associatifs choisira la personne lauréate ou le groupe lauréat et la personne finaliste ou le groupe finaliste. Le Prix de la relève agricole sera remis l'automne prochain.

Lien connexe

Pour avoir plus d'information ou pour remplir le formulaire de mise en candidature : www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve .

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca