953 000 $ au Cégep de Drummondville pour son programme d'études Techniques de génie mécanique

QUÉBEC, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, annonce l'attribution d'une subvention de 953 000 $ au Cégep de Drummondville pour l'achat des équipements nécessaires au maintien du programme d'études Techniques de génie mécanique. Il s'agit d'une excellente nouvelle puisque cette subvention permettra de maintenir et de renforcer l'offre en enseignement dans le Centre-du-Québec.

Le programme d'études Techniques de génie mécanique est actuellement dispensé dans les locaux loués au Centre de services scolaire des Chênes. Toutefois, en raison d'un besoin d'espace de ce dernier, le Cégep de Drummondville devra quitter les locaux sous peu. Les sommes accordées serviront donc à l'achat des équipements manquants pour que le Cégep puisse poursuivre sa mission éducative.

Mentionnons également que le Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI), qui résulte d'un partenariat interordres entre le Cégep de Drummondville et l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), sera situé dans un pavillon à construire au campus de l'UQTR à Drummondville. Ainsi, l'enseignement du programme Techniques de génie mécanique pourra dorénavant occuper des espaces partagés sans frais sur le campus de l'Université dans ce nouveau centre.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne des projets tels que celui du Cégep de Drummondville pour l'achat d'équipements. Grâce aux sommes accordées, l'établissement pourra offrir un enseignement supérieur de qualité et répondre adéquatement aux besoins des étudiantes et étudiants qui souhaitent acquérir et développer des compétences en génie mécanique. Ces nouveaux équipements permettront également au Cégep de Drummondville, en tant que partenaire du Centre national intégré du manufacturier intelligent, de développer une expertise pour favoriser la transition des entreprises manufacturières vers la fabrication intelligente et de renforcer les perspectives d'avenir du secteur manufacturier québécois. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis très heureux de cette annonce pour les cégépiennes et cégépiens de la région du Centre-du-Québec. Les étudiants pourront bénéficier d'équipements à la fine pointe de la technologie pour réussir leur formation en génie mécanique et accéder ensuite à de meilleurs emplois. Cette bonne nouvelle ajoute de la valeur à l'offre de programmes techniques du Cégep de Drummondville et dynamise toute la région. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Cet investissement revêt une importance capitale pour répondre aux besoins du milieu et assurer une formation de pointe aux étudiantes et étudiants du programme Techniques de génie mécanique. Il nous permettra d'acheter et de renouveler les équipements dans le cadre de la migration des activités de notre programme d'études vers le Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI), un projet inédit qui nous tient particulièrement à cœur. »

Brigitte Bourdages, directrice générale du Cégep de Drummondville

