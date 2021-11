91 nouvelles municipalités accueillent la solution de recyclage du sac vert de Nespresso

MONTRÉAL, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Nespresso Canada annonce le lancement du programme de recyclage de ses capsules de café en aluminium au sein de 91 municipalités des régions du Bas-Saint-Laurent, incluant les municipalités de Rimouski, Matane et Mont-Joli, de la Côte-Nord et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Les membres du Club Nespresso des MRC de La Mitis, de La Matapédia, de La Haute-Gaspésie, de Bonaventure, d'Avignon, de Rimouski-Neigette, de La Matanie, de Minganie et Le Golfe-Saint-Laurent, auront désormais accès à la solution du sac vert grâce à un partenariat avec le centre de tri Groupe Bouffard.

Désormais implanté au sein de plus de 600 municipalités au Québec, le programme du sac vert est une solution de collecte sélective simple et efficace. Elle permet notamment aux citoyens des municipalités concernées de déposer leurs capsules Nespresso en aluminium usagées dans un sac vert, puis à placer ce dernier dans leur bac de recyclage à la maison. Ces sacs, qui sont entièrement recyclables, sont ensuite envoyés au centre de tri, puis confiés à un partenaire local pour subir un procédé mécanique séparant le marc de café de l'aluminium. L'aluminium est revalorisé et le marc de café est utilisé comme compost de grande qualité sur des fermes locales, le tout sans occasionner de frais additionnels pour les consommateurs ou les municipalités puisque l'entièreté des coûts du programme est assumée par Nespresso.

« Chez Nespresso, nous travaillons de façon soutenue à développer des partenariats durables avec les entreprises de chez nous. Nous avons confiance en nos solutions de recyclage et sommes enchantés de voir d'autres municipalités suivre le pas, nous permettant de poursuivre l'expansion du programme du sac vert », mentionne Mme Julie Pomerleau, vice-présidente, marketing chez Nespresso Canada. « Avides de faire une réelle différence, notre volonté vise à étendre la responsabilité élargie des producteurs tout en nous permettant de réduire l'empreinte environnementale de nos activités ».

« Cette solution de recyclage se veut pratique et facile d'usage pour les citoyennes et citoyens. Nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec Nespresso afin d'offrir aux résidents de Mont-Joli la possibilité de contribuer aux objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés. Notre organisation travaille très fort à créer un impact positif sur la société et l'environnement ainsi qu'à offrir le meilleur service possible dans nos centres de tri », témoigne Stéphane Lavoie, Directeur d'usine, Groupe Bouffard.

Les neuf MRC de trois régions administratives différentes qui auront nouvellement accès à la solution du sac vert incluent les municipalités de Grand-Métis, La Rédemption, Les Hauteurs, Métis-sur-Mer, Mont-Joli, Padoue, Price, Saint-Charles-Garnier, Saint-Donat, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Saint-Joseph-de-Lepage, Saint-Octave-de-Métis, Amqui, Albertville, Causapscal, Lac-au-Saumon, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, Saint-Alexandre-des-Lacs, Saint-Cléophas, Saint-Damase, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Tharcisius, Saint-Vianney, Sainte-Florence, Sainte-Irène, Sainte-Marguerite-Marie, Sayabec, Val-Brillant, Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, La Martre, Marsoui, Rivière-à-Claude, Mont-Saint-Pierre, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Sainte-Madeleine-de-la-rivière-Madeleine, New-Richmond, Caplan, Saint-Siméon, Bonaventure, New-Carlisle, Paspébiac, Hope Town, Cascapédia-Saint-Jules, Saint-Elzéar, Saint-Godefroi, Shigawake, Saint-Alphonse, Carleton-sur-mer, Escuminac, L'Ascension-de-Patapédia, Maria, Matapédia, Nouvelle, Pointe-à-la-Croix, Ristigouche-Partie-Sud-Est, Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-André-de-Restigouche, Saint-François-d'Assise, Rimouski, Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Fabien, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Saint-Valérien, Saint-Eugène-de-Ladrière, Saint-Esprit, Saint-Marcellin, La Trinité-des-Monts, Baie-des-Sables, Grosses-Roches, Les Méchins, Matane, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Sainte-Paule, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Léandre, Saint-René-de-Matane, Saint-Ulric, Blanc-Sablon, Bonne-Espérance, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Gros-Mécatina, Saint-Augustin et L'Île-d'Anticosti (Port-Menier).

L'entreprise de café la plus durable au monde

Récemment nommée « Entreprise la plus durable de l'industrie de transformation du café 2021 » par le magazine World Finance, Nespresso joue un rôle clé dans la réduction des matières résiduelles à travers le pays. En effet, Nespresso développe et implante des solutions de recyclage depuis plus de 25 ans à travers le monde. Au Canada, les différentes solutions de recyclage incluent entre autres la solution du sac noir, une initiative qui permet aux consommateurs de rapporter leurs capsules en aluminium usagées dans une boutique Nespresso ou dans un point de collecte partenaire, et la solution du sac rouge, qui permet quant à elle de déposer les capsules d'aluminium usagées dans une boite postale de Postes Canada ou à un bureau de poste. La disponibilité de ces solutions varie selon le lieu de résidence des consommateurs.

À propos du Groupe Bouffard

Groupe Bouffard est né d'un besoin municipal de la Ville de Matane pour la récupération des matières résiduelles. Ayant comme objectif d'être chef de file dans la gestion des matières résiduelles, le Groupe Bouffard innove en offrant à ses clients des solutions clé en main pour de bonnes pratiques environnementales. Son expérience, son savoir-faire et ses ressources lui permettent d'offrir des services diversifiés, tout en étant respectueux pour l'environnement.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 120 000 fermiers répartis 15 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté. Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 82 pays et emploie plus de 13 900 personnes. En date de 2021, son réseau de distribution mondial est constitué de plus de 816 boutiques dans 536 villes. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-Nespresso.com.

SOURCE Nestle Nespresso SA

Renseignements: Source : Kate Gouron, Chef, communications corporatives, Nespresso Canada, Courriel : [email protected]; Renseignements média: Marie-Michelle Chartier, Conseillère principale, H+K Stratégies, Tel : 514 435-7208, Courriel : [email protected]