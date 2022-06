90 FINISSANTES ET FINISSANTS POUR LE CONSERVATOIRE

QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - En cette fin d'année scolaire, le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est fier de souligner la réussite des 90 étudiantes et étudiants à travers son réseau qui ont conclu avec succès leur premier ou deuxième cycle universitaire. Parmi eux, 27 finissantes et finissants des conservatoires d'art dramatique de Montréal et de Québec ont terminé des programmes en jeu ou en scénographie, et 63 finissantes et finissants issus des conservatoires de musique de Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski et Trois-Rivières ont terminé des programmes en interprétation ou en composition.

Durant leur dernière année de formation, les finissantes et finissants ont pu renouer avec un semblant de normalité, en enchaînant les représentations devant public et en assistant en personne à des cours de maître et à des conférences. Forts de ces expériences hautement formatrices qui font la réputation du Conservatoire, ces jeunes de la relève en musique et en art dramatique sauront rayonner et se démarquer dans leur parcours artistique respectif. « Les dernières années ont demandé beaucoup d'adaptation pour l'ensemble de notre communauté étudiante. Certaines cohortes ont vu tout leur parcours teinté par la pandémie. Je souhaite souligner leur grande résilience qui démontre une fois de plus la force de cette jeunesse en devenir », témoigne Jean-François Latour, directeur général par intérim.

La pandémie ayant fortement marqué les études universitaires de ces finissantes et finissants, il est essentiel de souligner l'apport incroyable du corps professoral dans leur succès, apportant la stabilité et la rigueur nécessaires afin que toutes et tous évoluent et répondent aux exigences du Conservatoire. Ces nombreux succès reflètent le travail, le savoir-faire et le dévouement de l'équipe chevronnée qui a su inspirer les étudiantes et étudiants à persévérer malgré les nombreux bouleversements vécus dans les deux dernières années.

Pour souligner leur accomplissement ainsi que leur passage au Conservatoire, trois vidéos ont été réalisées afin de rendre hommage aux finissantes et finissants en JEU, en SCÉNOGAPHIE et en MUSIQUE. Également, vous pourrez en apprendre davantage sur ces talentueux artistes de la musique et du théâtre dans une section du site web du Conservatoire qui leur est consacrée. Découvrez-les dès maintenant!

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

