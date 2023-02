SAINT-LAURENT, QC, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Un an après l'adoption de son Plan stratégique , le bilan de réalisation des projets prioritaires de 2022 a été déposé à la séance générale du conseil de Saint-Laurent le 7 février dernier. Parmi la centaine de projets identifiés au début de l'année, près de 90 % ont été réalisés ou sont en cours de réalisation.

Citation

Parmi les projets prioritaires de 2022, on retrouvait la réfection de l’aréna Raymond-Bourque qui permettra d’atteindre 40% d’économies en énergie. Celui-ci a été officiellement inauguré le 3 septembre dernier en présence de Raymond Bourque. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent)

« Nous sommes heureux de présenter ce bilan positif de nos projets prioritaires 2022. Nos équipes ont travaillé très fort pour réaliser la quasi-totalité des projets présentés en début d'année dernière tout en assurant le maintien de leurs opérations récurrentes respectives. Grâce à leurs efforts, notre population bénéficie d'améliorations majeures touchant aux cinq axes de notre plan stratégique pour une communauté plus verte, saine, inclusive, attrayante et innovante.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent.

Impacts concrets dans la communauté

Parmi les projets réalisés en 2022 à Saint-Laurent, les initiatives suivantes représentent les améliorations les plus importantes pour la communauté.

Axe 1 : Environnement et mise en œuvre du plan d'urgence climatique

Il s'agissait de mettre en œuvre la première étape du Plan d'urgence climatique 2021-2030 adopté à l'automne 2021. Ce dernier vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger la biodiversité et accroître la résilience de la communauté face aux changements climatiques.

Optimisation de la performance énergétique de certains bâtiments municipaux comme l'aréna Raymond-Bourque, la mairie et le chalet du parc Noel-Sud.

Offre de programmes de subvention pour l'achat d'équipements domestiques, d'entretien paysager sans carburant et de produits hygiéniques écoresponsables.

Implantation de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 9 à 20 logements.

Accompagnement d'entreprises dans le développement et le déploiement de leur plan de développement durable.

Inventaire de la faune et de la flore dans les milieux naturels.

Plantation de 200 arbres.

Axe 2 : Milieu de vie inclusif

Des projets rassembleurs et inclusifs ont été déployés sous cet axe afin de créer une cohésion sociale et bâtir une communauté engagée.

Formation du personnel à l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle.

Élaboration d'un cadre de gouvernance de participation publique.

Réalisation de consultations citoyennes pour un "Quartier culturel".

Ajout d'une murale: Au coeur du changement située à l'école Édouard-Laurin

Axe 3 : Trame urbaine

Divers projets ont été identifiés dans le but de viser un aménagement urbain durable du territoire, à la fois respectueux de l'environnement, mais permettant aussi le développement économique et social pour créer des quartiers répondant aux besoins évolutifs de la communauté.

Développer une stratégie visant une bonne répartition de l'offre en logement social et abordable.

Élaborer des plans d'aménagement des quartiers TOD et POD dans le secteur dit des portes d'entrée du territoire.

Axe 4 : Mobilité durable

L'arrondissement souhaite améliorer l'accès aux transports collectifs et actifs tout en assurant une plus grande mobilité sécuritaire, en plus de contribuer aux grands projets de transports collectifs tels que le REM, ceux de la STM, ou encore le développement des réseaux de stations BIXI et Communauto sur son territoire.

Réalisation et sécurisation de plusieurs pistes cyclables comme la sécurisation du lien cyclable à l'intersection Sainte-Croix et Du Collège.

et Du Collège. Élaboration d'un guide pour le verdissement des aménagements de mitigation de la circulation et de la vitesse.

Réaménagements géométriques pour améliorer la sécurité et l'efficacité des déplacements à pied.

Optimisation de la réglementation du stationnement sur le domaine public.

Axe 5 : Économie responsable

Afin de soutenir adéquatement la relance économique, une quinzaine de projets ont été identifiés, particulièrement dans les domaines de l'embauche locale et de l'accompagnement d'entreprises pour des processus plus responsables.

Accompagnement de 100 entreprises dans le virage numérique, l'automatisation et la robotisation.

Analyse de la possibilité d'offrir des haltes connexion libre-accès avec ou sans équipement.

Projets pour 2023

Saint-Laurent dévoilera sous peu de nouveaux projets rassembleurs et porteurs pour la collectivité.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Sources : Macarena Lobos, chargée de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Lignes média : 438 368-3318 ou 514 229-1673