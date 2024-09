MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Espace pour la vie est fier de souligner la participation record de bénévoles, à l'échelle de l'Amérique du Nord, au Blitz international de suivi du monarque visant à soutenir les efforts de conservation du monarque.

Du 26 juillet au 4 août 2024, plus de 5 000 personnes au Canada, au Mexique et aux États-Unis ont enregistré plus de 16 000 observations de monarques et 68 000 plants d'asclépiades. Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux résultats de l'an dernier (près de 1 800 participants).

Les données collectées durant le Blitz sont publiées dans la banque de données du Réseau trinational de connaissances sur le monarque et sont accessibles à toute personne intéressée pour consultation et téléchargement. Rappelons que cet aperçu de la population reproductrice de monarques est très utile pour les scientifiques afin de mieux comprendre comment protéger et conserver cette espèce emblématique d'Amérique du Nord. En effet, chaque année, les papillons monarques parcourent près de 5 000 kilomètres lors de leur périple migratoire du Canada au Mexique, au cours duquel ils font face à de nombreuses menaces, incluant la perte d'habitats et les impacts des changements climatiques.

Une mobilisation trinationale

Le Blitz offre aux individus et aux organisations une occasion unique de participer à la protection de cette espèce emblématique d'Amérique du Nord en collaborant au-delà des frontières nationales.

Selon l'U.S. Fish and Wildlife Service, ce pollinisateur migrateur unique mérite amplement d'être mieux compris et de bénéficier de mesures de conservation plus soutenues, car celles-ci jouent un rôle crucial pour soutenir un large éventail d'espèces et d'écosystèmes. Comme les monarques dépendent de ressources naturelles qu'ils partagent avec de nombreuses espèces, ils servent d'indicateurs naturels de la santé globale des écosystèmes qu'ils habitent et traversent.

Isis Howard, biologiste spécialiste de la conservation des espèces en voie de disparition à la Xerces Society for Invertebrate Conservation, a expliqué pourquoi son organisation participe chaque année à cette activité en tant que partenaire de coordination du Blitz : « La participation au Blitz international de suivi du monarque est une occasion estivale inégalée pour notre collectivité de s'unir pour conserver, soutenir le monarque, une espèce en péril, et faire partie d'une équipe de personnes passionnées de nature en Amérique du Nord. C'est une occasion fantastique de contribuer à un bioblitz continental et de participer concrètement à la protection de notre cher monarque ».

James Pagé, spécialiste des espèces en péril et de la biodiversité à la Fédération canadienne de la faune, a déclaré : « Le Canada abrite les populations de monarques les plus nordiques; ces papillons ont donc la plus longue distance à parcourir pour l'aller-retour entre leurs aires d'hivernage au Mexique, et le Canada. Le Blitz international de suivi du monarque a sensibilisé les gens à ce formidable exploit migratoire tout en procurant de précieux renseignements sur les monarques et la répartition des asclépiades, leurs plantes hôtes. Ces renseignements sont essentiels, car cette répartition pourrait changer en raison des changements climatiques, en particulier ici au Canada, à la limite septentrionale de leur aire de distribution. »

Comme l'a souligné Jerónimo Chávez, gestionnaire de projets du programme Correo Real de l'organisme Profauna, A.C. : « Dans le cadre du programme Correo Real de Profauna, A.C., nous travaillons à maintenir l'intérêt envers le monarque et sa migration durant toute l'année au Mexique. C'est pourquoi le Blitz international de suivi du monarque revêt une grande importance pour nous. Sa promotion fait que les citoyen•nes et autres parties prenantes sociales savent que les organisations et institutions en Amérique du Nord continuent de collaborer pour collecter d'importants renseignements pour la conservation du monarque. De plus, cette initiative nous aide à promouvoir des activités d'éducation environnementale et de science participative pour susciter l'intérêt de plus de gens pour le monarque et leur participation à sa conservation ».

Selon Maxim Larrivée, directeur de l'Insectarium | Espace pour la vie et initiateur de plusieurs projets de sciences participatives, dont le Blitz international de suivi du monarque : « Avec l'observation, la documentation et la compréhension de la nature au cœur de ses activités, la science participative crée un lien puissant entre l'émerveillement, l'acquisition des connaissances et le sentiment de contribution. Elle favorise une collaboration enrichissante entre la population et les scientifiques et constitue ainsi un outil remarquable pour la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité. »

Programmes participants

Au Canada :

iNaturalist Canada ( inaturalist.ca )

( ) Mission monarque ( mission-monarch.org/fr )

Aux États-Unis :

iNaturalist ( iNaturalist.org )

) Journey North ( journeynorth.org )

) Monarch Larva Monitoring Project ( mlmp.org )

) Western Monarch Milkweed Mapper ( monarchmilkweedmapper.org )

Au Mexique :

Correo Real ( correoreal.mx )

) NaturaLista ( naturalista.mx )

Le Blitz international de suivi du monarque est organisé par le Partenariat scientifique trinational pour la conservation du monarque, qui est le fruit de la collaboration des organisations suivantes : la Commission de coopération environnementale (CCE), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas du Mexique, Environnement et Changement climatique Canada , l' Insectarium | Espace pour la vie , la Fédération canadienne de la faune , Journey North , la Monarch Joint Venture , Profauna A.C. , l'U.S. Fish and Wildlife Service et la Xerces Society for Invertebrate Conservation .

Communiqué de la Commission de coopération environnementale

Pochette de presse

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,4 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

SOURCE Espace pour la vie Montreal

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS: Isabel Matte, Chargée de communication, Espace pour la vie, 514 250-7753, [email protected]