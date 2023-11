MONTRÉAL, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Le Collectif petite enfance est fier d'annoncer le lancement de la 8e édition de la Grande semaine des tout-petits (GSTP) qui se déroulera du 20 au 26 novembre sous le thème du respect des droits des tout-petits, et offrira plus de 400 activités, partout au Québec. Agissant comme le porte-voix des tout-petits du Québec, le Collectif petite enfance invite l'ensemble de la société à se mobiliser car tous et chacun ont un rôle à jouer dans le respect des droits des tout-petits.

Les actualités des dernières semaines ont confirmé à quel point les droits des enfants doivent s'imposer au chapitre des priorités de notre société.

« Le projet de loi 37 qui a récemment été déposé visant la création d'un poste de Commissaire au bien-être et aux droits des enfants, la recommandation première de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse1, démontre à quel point le respect des droits des tout-petits doit être priorité. Et dans la foulée, la récente Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle a mis en lumière des résultats qui servent d'électrochoc devraient tous nous interpeller comme société. En effet, près de 29 % des enfants de maternelle 5 ans sont considérés comme « vulnérables » dans au moins un aspect de leur développement, soit trois points de plus qu'il y a dix ans. Certains milieux défavorisés et régions du Québec présentent des taux allant de 30,2 % à 33,9 % ! Et parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu'ils n'ont ni droit de vote ni influence politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de la société, il est de notre devoir à tous de nous assurer du respect des droits de l'ensemble des tout-petits. »

Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance

La GSTP se veut un moment privilégié pour ouvrir le dialogue sur les enjeux des inégalités sociales, sensibiliser, amorcer des réflexions et identifier des pistes de solutions, collectivement, pour renforcer l'importance des droits des enfants comme moyen de prévention et de réduction de ces inégalités sociales.

Protéger les droits des enfants, une priorité qui s'impose

Peu importe son genre, ses parents, son origine, sa culture, son lieu de naissance, son milieu de vie, sa langue, sa religion ou même son état de santé mentale ou physique, chaque tout-petit doit être traité équitablement et avec justice.

Ces dernières années ont exacerbé de nombreux problèmes sociétaux qui affectent directement les tout-petits, tels que l'inflation, les problèmes environnementaux, la disponibilité des services et l'accès au logement abordable. Or, il faut veiller à ce que ces enjeux ne viennent pas brimer leurs droits les plus fondamentaux et élémentaires.

Nouveauté cette année, une Levée de drapeaux symbolique dans plus de 400 villes et municipalités

À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, le lundi 20 novembre prochain, plus de 400 villes et municipalités à travers le Québec participeront simultanément à une levée de drapeaux symbolique, affichant fièrement le drapeau de la GSTP au mât de leur hôtel de ville dans la foulée de ce grand mouvement provincial. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, sera d'ailleurs de la partie cette journée-là, à Varennes, en compagnie des élus locaux et de représentants d'organismes dédiés à la petite enfance.

Le carré doudou à l'Assemblée nationale

En guise de solidarité pour les tout-petits, les députés québécois vont tous arborer fièrement le carré doudou à l'Assemblée nationale le mardi 21 novembre prochain. Rappelons que le carré doudou est le symbole de soutien aux tout-petits et leur famille.

Une société mobilisée, plus de 400 activités locales autour de la petite enfance

La Grande semaine des tout-petits est l'occasion de dialoguer, mais aussi de sensibiliser et de mobiliser les décideurs et la population québécoise en faveur de la petite enfance. Des ateliers, des conférences et des activités sont organisés par les partenaires aux quatre coins du Québec. À cela se greffent des activités régionales et nationales, dont :

20 novembre :

Levée de drapeaux dans plus de 400 villes et municipalités à travers le Québec

Conférence de presse - Communiquer et susciter le dialogue sur l'état de bien-être et le développement des enfants, par la Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé (COSMOSS) - Bas-Saint-Laurent

Dévoilement de service de soutien aux parents de jeunes victimes de violence sexuelle, offert par la Fondation Marie-Vincent

20 novembre au 26 novembre :

Rallye des bibliothèques de la Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé (COSMOSS) - Bas-Saint-Laurent

21 novembre :

Dévoilement Droits des tout-petits au Québec : où en sommes-nous?, présenté par l'Observatoire des tout-petits

Lancement de six affiches sur l'éducation par la nature, par l'Unité mixte de recherche Petite enfance, grandeur nature

22 novembre au 24 novembre :

Journées petite enfance famille, organisées par le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec

23 novembre :

Webinaire Dévoilement des résultats de la recherche sur les besoins de flexibilité en matière de services de garde à l'enfance, organisé par l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec

Lancement du balado Regards croisés sur l'éducation par la nature, organisé par l'Unité mixte de recherche Petite enfance, grandeur nature

24 novembre :

Lancement de la communauté de pratique Municipalité amie des enfants, organisé par Espace MUNI

Des ambassadrices et ambassadeurs mobilisés pour la petite enfance

Jean-François Archambault , fondateur et directeur général, La Tablée des Chefs

, fondateur et directeur général, La Tablée des Chefs Nancy Audet , journaliste, autrice et conférencière

, journaliste, autrice et conférencière Kim Boutin , médaillée olympique, patinage de vitesse sur courte piste

médaillée olympique, patinage de vitesse sur courte piste Sylvana Côté, professeure, École de Santé Publique, Université de Montréal, chercheure, CHU Ste-Justine et directrice, Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants

professeure, École de Santé Publique, Université de Montréal, chercheure, CHU Ste-Justine et directrice, Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, autrice et conférencière

psychoéducatrice, autrice et conférencière Gabrielle Fontaine , comédienne

comédienne Michel Leblanc , président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

président et chef de la direction de la commerce du Montréal métropolitain André Lebon, consultant et ex-vice-président, Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

consultant et ex-vice-président, Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse Mathieu Léonard, boxeur et conférencier jeunesse

boxeur et conférencier jeunesse Derek Montour , directeur exécutif, Services communautaires de Kahnawà:ke Shakotiia'takehnhas

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec pour faciliter la mise en place de conditions de succès afin d'assurer leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

Au Québec, les inégalités sociales ont des impacts tangibles et multiples sur la société et la petite enfance ne fait pas exception. Selon les dernières données disponibles, on estime qu'un peu plus d'un enfant sur quatre, parfois même un enfant sur trois, commence la maternelle avec des vulnérabilités dans au moins un domaine de son développement. Ces chiffres sont encore plus préoccupants dans certains contextes et confirment qu'il est urgent d'agir. Parce qu'ils sont les adultes de demain, il importe d'offrir à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie et des chances égales de s'épanouir, en considérant l'unicité de chacun et la diversité des réalités vécues.

_______________________ 1 Recommandation #1 du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse : https://www.csdepj.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport_final_3_mai_2021/2021_CSDEPJ_Rapport_version_finale_numerique.pdf

