RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, est fière d'annoncer que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec confirment que 87 logements sociaux et abordables seront bientôt construits à Rivière-du-Loup.

Complexe Fraser

Le Complexe Fraser, un projet d'habitation initié par l'entreprise C4 Immobilier inc., a été sélectionné dans le cadre du deuxième appel de projets du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il comptera 78 logements abordables destinés à des familles et des personnes seules.

Les contributions gouvernementales à ce projet sont rendues possible grâce à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et aux nouveaux investissements dans lequel les gouvernements du Canada et du Québec ont chacun investi 900 M$. Les contributions octroyées au projet seront confirmées sous peu.

Maison l'autnid

Par ailleurs, la Maison l'autnid a récemment obtenu le feu vert de la Société d'habitation du Québec afin d'aller de l'avant avec son projet de transformation d'un ancien presbytère qui permettra la création de 9 chambres pour personnes autistes. Il s'agit d'un investissement de plus de 5 M$.

Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour 2,9 M$ par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Le gouvernement du Québec verse au total plus de 2 M$, dont près de 1,2 M$ provenant de la SHQ par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

La Ville de Rivière-du-Loup octroie pour sa part une contribution financière de près de 1,6 M$, dont plus de 1 M$ provient du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Citations :

« Toutes les Québécoises et tous les Québécois méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 87 nouveaux logements abordables dans la ville et la région de la Rivière-du-Loup pour les personnes les plus vulnérables par l'entremise de l'entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements, ainsi que le Fonds pour accélérer la construction de logements. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre engagement d'accroître la construction de logements abordables se poursuit avec l'annonce, depuis les derniers mois, de plus 3 500 nouvelles unités partout au Québec, dont 87 à Rivière-du-Loup par l'entremise du PHAQ qui obtiendront du financement gouvernemental. Il faut saluer le travail de tous les partenaires impliqués dans l'habitation. Grâce à la mise en commun de nos efforts, l'offre de logement pourra augmenter significativement et rapidement. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Il est important de souligner le travail des organisations qui ont initié ces projets d'habitation. Grâce au soutien financier de tous nos partenaires, ces projets pourront sortir de terre et viendront répondre à des besoins importants pour notre communauté louperivoise. »

Amélie Dionne, députée Rivière-du-Loup-Témiscouata et vice-présidente de la Commission de la culture et de l'éducation

Faits saillants :

Certains ménages qui s'établiront dans ces logements auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité qui accueille ces logements.

En ce qui concerne le projet associé au PHAQ, une période de maintien de celle-ci sera exigée afin de s'assurer de l'abordabilité des autres logements. Elle pourra aller jusqu'à 35 ans et les taux d'aide seront modulés en fonction de la durée de l'engagement. Les loyers pourront être indexés chaque année en fonction des indices de fixation prévus par le Tribunal administratif du logement.

L'objectif du PHAQ est de mobiliser tous les partenaires qui peuvent mettre sur pied des projets de logements abordables. Ceux qui peuvent déposer des projets dans le cadre du PHAQ sont les coopératives, les organismes à but non lucratif, les offices d'habitation et les entreprises du secteur privé. Le PHAQ vise également à accélérer la construction de logements, c'est pourquoi ses normes prévoient que les projets devront être mis en chantier dans les 12 mois suivant leur sélection, délai qui s'étendra à 18 mois dans certaines circonstances.

Lancé en mars 2023, le FACL est une initiative de 4 G$ du gouvernement du Canada , dont 900 M$ réservés au gouvernement du Québec. Il vise à accélérer la construction de 100 000 logements à l'échelle du pays.

, dont 900 M$ réservés au gouvernement du Québec. Il vise à accélérer la construction de 100 000 logements à l'échelle du pays. Le gouvernement du Québec a aussi annoncé de nouveaux investissements de 900 M$ dans le cadre de sa mise à jour économique de l'automne 2023 pour accélérer la construction de logements.

Le FACL encourage les administrations locales à mettre en œuvre des initiatives durables qui réduisent les obstacles à l'offre de logements et aux approbations des projets d'aménagement. À long terme, il vise à rendre le logement plus abordable pour les gens au Canada .

. Le 11 décembre 2023, le gouvernement du Québec avait annoncé une première vague de 14 projets issus du 2 e appel de projets du PHAQ cumulant 999 logements.

appel de projets du PHAQ cumulant 999 logements. Le Québec est résolument engagé à poursuivre ses efforts visant à accélérer la construction d'unités résidentielles sur le territoire québécois en s'appuyant notamment sur la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions. De plus, le gouvernement du Québec mettra en place une cellule interministérielle d'accélération des projets en collaboration avec les municipalités québécoises et adoptera de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire comportant des indicateurs liés à la construction de logements à partir desquels les municipalités devront se doter de cibles. Il entend proposer des modifications législatives, en cours d'élaboration et sous réserve de leur adoption par l'Assemblée nationale, visant à améliorer la densification urbaine, à faciliter l'autorisation de la construction d'immeubles en habitation et à diminuer les délais afférents en conséquence.

