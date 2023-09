87 % des propriétaires de PME ont besoin du report d'un an de la date limite de remboursement des prêts du CUEC incluant la portion subvention

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Selon les nouvelles données de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), la grande majorité (80 %) des propriétaires de PME estiment que les changements apportés par le gouvernement fédéral aux modalités de remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) sont inutiles.

« Les propriétaires de PME du pays ont passé l'été à dire à leur député qu'ils avaient besoin de plus de temps pour rembourser leur prêt du CUEC. Le gouvernement connaît bien l'ampleur de cet enjeu. Malgré tout, il fait la sourde oreille. Lors d'une annonce récente, la date limite pour rembourser le prêt et conserver la portion subvention a été reportée de 18 jours, soit du 31 décembre 2023 au 18 janvier 2024. Ce nouveau délai est insuffisant et ne va pas aider les propriétaires de PME qui nous disent qu'il leur sera difficile de rembourser leur prêt du CUEC à temps. C'est pourquoi nous continuons à demander de prolonger la date limite de remboursement qui donne droit à la portion subvention au 31 décembre 2024 », déclare Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

La majorité des propriétaires de PME (87 %) affirment qu'un report de la date limite permettant de garder la portion subvention à la fin de 2024 leur serait d'un grand secours. Les résultats du sondage de la FCEI révèlent également ce qui suit :

Au total, 34 % des propriétaires de PME ont les fonds nécessaires pour rembourser leur prêt du CUEC à temps, 30 % comptent emprunter les fonds pour le rembourser à temps et garder la portion subvention et 30 % ne sont pas en mesure d'obtenir un prêt pour rembourser leur prêt du CUEC.

Parmi les propriétaires qui comptent emprunter les fonds pour rembourser leur prêt, plus de la moitié (61 %) feront des démarches auprès d'une institution financière pour refinancer leur prêt, et 19 % vont refinancer leur prêt en utilisant leur propriété (nouvelle hypothèque, etc.).

Près des deux tiers (65 %) s'attendent à avoir de la difficulté à rembourser leur prêt du CUEC d'ici le 18 janvier 2024, ce qui pourrait leur faire perdre la portion subvention.

La FCEI demande au gouvernement fédéral de reporter la date limite de remboursement du prêt permettant de garder la portion subvention à la fin de 2024. Jusqu'ici, plus de 46 000 propriétaires de PME du pays ont signé la pétition lancée à cet effet.

« L'annonce d'Ottawa complique la vie des propriétaires de PME. Ils seront nombreux à devoir emprunter à taux élevé pour rembourser à temps et ainsi conserver la portion subvention. Le gouvernement est en mesure de régler la situation, mais il doit agir rapidement », souligne Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Pour en savoir plus sur l'annonce au sujet du CUEC et connaître vos options de financement, visitez le site Web de la FCEI.

Méthodologie :

Les données s'appuient sur les résultats préliminaires du Sondage spécial sur les changements aux modalités de remboursement des prêts du CUEC, mené en ligne du 21 au 28 septembre 2023 auprès de 5 900 membres FCEI qui sont propriétaires de PME de tous les secteurs et toutes les régions du Canada. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 1,3 %, 19 fois sur 20.

