822 300 $ pour bonifier les services de proximité offerts aux proches aidants de la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 10 fév. 2020 /CNW Telbec/ - Une somme de 822 300 $ sera investie dans la région de la Capitale-Nationale afin de bonifier les services offerts directement aux proches aidants. Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale suppléant, M. Jonatan Julien, se réjouit de cette annonce de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais.

Bien qu'il puisse être très valorisant et gratifiant d'apporter de l'aide à un proche, certaines situations peuvent engendrer des difficultés de santé physique et générer de la détresse chez les proches aidants. Les sommes, qui seront réparties et versées à travers tous les établissements de santé et de services sociaux du Québec, permettront ainsi la bonification des services de répit, de soutien psychosocial, de présence-surveillance, d'information, de formation, de dépannage et plus encore.

Grâce à cet investissement, le gouvernement actuel renforce l'accès, la qualité, la fluidité et la pertinence des services offerts à tous les proches aidants, qu'ils soient de personnes âgées ou de personnes ayant un trouble de santé mentale, une déficience physique, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, etc. Le gouvernement reconnaît la contribution importante des proches aidants à la société québécoise, et agit pour mieux prendre soin de ces personnes et améliorer leur qualité de vie.

Citations :

« Cet investissement supplémentaire de 10 M$ s'inscrit en cohérence avec les travaux qui sont en cours afin d'élaborer la première politique nationale pour les proches aidants de l'histoire du Québec. Nous nous sommes engagés à mieux répondre aux besoins des proches aidants, et le gouvernement en fait une priorité partout au Québec. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Il s'agit d'une excellente nouvelle, alors que la somme de 822 300 $ octroyée à notre région de la Capitale-Nationale contribuera à augmenter les différents services offerts aux personnes qui se dévouent pour prendre soin d'un proche. Je suis très sensible à leur situation. Notre gouvernement s'est engagé à améliorer de façon concrète la qualité de vie des proches aidants, et cette annonce démontre que nous agissons en ce sens. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale suppléant

Faits saillants :

Au total, une somme de 10 M$ sera investie pour augmenter les services offerts directement aux proches aidants partout au Québec.

Rappelons que cette politique sera publiée au printemps 2020 et qu'elle sera suivie d'un plan d'action interministériel comprenant des mesures concrètes et diversifiées permettant d'assurer une réponse adaptée aux besoins des proches aidants.

Au Québec, le quart de la population de 15 ans et plus, soit environ 1 675 000 personnes, est un proche aidant.

