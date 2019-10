800 M$ pour le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec : Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal concluent une entente de principe

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Une entente de principe est survenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pour la réallocation d'un montant de 800 millions de dollars de l'enveloppe fédérale allouée à la Société de transport de Montréal afin de financer le projet de réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec.

Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, Christian Dubé et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en ont fait l'annonce aujourd'hui, en présence de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau.

Rappelons que le gouvernement du Québec avait sollicité l'appui de la Ville de Montréal afin de pouvoir utiliser avec plus de flexibilité les sommes prévues à l'entente bilatérale intégrée du plan fédéral d'infrastructures « Investir dans le Canada » qui répartit l'enveloppe en transport collectif selon l'achalandage.

« Dès le départ, j'ai répondu présente afin de trouver des solutions qui permettraient de réaliser le projet de tramway de Québec, sans pour autant pénaliser les Montréalais et Montréalaises qui ont de grands besoins en transport en commun. En allant de l'avant avec cette entente de principe aujourd'hui, nous pouvons dire mission accomplie. Le défi du financement du transport collectif est réel pour l'ensemble des municipalités du Québec et illustre bien qu'il faut travailler conjointement pour le relever et entamer ainsi le virage de la transition écologique », affirme la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Je tiens à remercier la mairesse pour sa grande collaboration et les échanges fructueux que nous avons eus, et sans lesquels cette bonne nouvelle ne serait pas possible. L'ouverture démontrée par la Ville de Montréal aura permis de dénouer une impasse et de franchir une étape importante pour le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec qui voit ainsi son financement être complété », a déclaré le président du Conseil du trésor, Christian Dubé.

« Je me réjouis de cette entente qui permettra à la Ville de Québec d'assurer le financement de son projet de réseau structurant de transport en commun tout en s'assurant que la Ville de Montréal ait les moyens de poursuivre le développement et la réalisation de ses projets de transport collectif », a indiqué Chantal Rouleau.

Pour avoir accepté qu'une réallocation de 800 M$ de l'enveloppe fédérale allouée à la Société de transport de Montréal soit faite au profit du réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, le gouvernement du Québec accorde en contrepartie son appui, pour une somme équivalente à cette enveloppe fédérale et au financement provincial y étant attaché, à des projets d'infrastructures priorisés par la Ville de Montréal, qui seront inscrit au PQI 2020-30, notamment :

L'ajout de portes-palières sur les quais des stations de la ligne orange;

Un nouveau centre d'attachement du secteur Nord-Ouest pour la ligne bleue;

L'implantation d'un nouveau système de contrôle de trains sur la ligne bleue;

Un lien structurant de tramway entre le centre-ville et Lachine , qui viendra s'intégrer au projet de tramway dans l'axe de la rue Notre-Dame , dans l'Est de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

