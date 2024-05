800 000 $ pour faire découvrir une variété d'activités sportives dans les écoles secondaires du Québec

QUÉBEC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Afin d'inciter les jeunes à bouger et à découvrir de nouvelles activités sportives, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, annoncent l'attribution d'une aide financière supplémentaire de 800 000 $ au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) pour la poursuite du projet IN MOVEO.

Mené par le RSEQ, IN MOVEO vise à faire découvrir aux élèves du secondaire, grâce à une tournée des écoles, le plaisir de bouger toute l'année en leur proposant des activités de découverte et d'initiation à plusieurs disciplines sportives. Ce projet a d'abord été financé par le ministère de l'Éducation (MEQ) dans le cadre de la mise à jour économique 2021 et fait partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale (PAISM) 2022-2026 - S'unir pour un mieux-être collectif.

Le soutien renouvelé du MEQ et du MSSS pour les trois prochaines années permettra au RSEQ de poursuivre l'élaboration de guides d'initiation à l'intention des intervenants et ainsi faire découvrir davantage de nouvelles disciplines sportives aux élèves. Il permettra aussi d'offrir aux écoles participantes du matériel propre aux disciplines présentées aux élèves et de favoriser la poursuite de ces activités à la suite des séances d'initiation.

Les sommes permettront également l'organisation de telles séances d'initiation dans le cadre des cours ordinaires d'éducation physique et à la santé dans les écoles secondaires, en collaboration avec les entraîneurs des clubs locaux des disciplines présentées ainsi que des instances régionales en sport étudiant du Québec. Les écoles seront également mises en lien avec les clubs locaux pour permettre aux jeunes de poursuivre leur pratique sportive au-delà du contexte scolaire.

Citations :

« En ce début du Mois de l'activité physique , nous envoyons un signal clair selon lequel notre gouvernement est résolument engagé à offrir aux jeunes davantage d'occasions de bouger et que nous sommes là pour soutenir les acteurs qui, comme nous, ont cet objectif à cœur. IN MOVEO a des retombées significatives pour les jeunes et je suis convaincue que ces activités d'initiation permettent d'en inciter davantage à bouger et à continuer de le faire dans leurs clubs sportifs locaux, peu importe la discipline qu'ils choisissent. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Cultiver une passion pour le sport chez les jeunes est bien plus qu'une activité physique; c'est un investissement dans leur bien-être mental, un moment où tout ce qui compte est le moment présent. Les sports offrent un espace d'expression, de camaraderie et de dépassement de soi, favorisant ainsi une santé mentale positive et équilibrée chez les jeunes. En les encourageant à s'engager dans des activités sportives, nous les aidons à développer des compétences essentielles pour affronter les défis de la vie. Je me réjouis de l'effet de cette autre mesure du Plan d'action en santé mentale sur la santé mentale de nos jeunes. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Le RSEQ est fier de poursuivre sa contribution à la promotion de la santé et de l'activité physique auprès de la jeunesse québécoise, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le projet IN MOVEO a fait ses preuves et démontré sa pertinence. Cette aide financière additionnelle nous permettra de donner le goût de bouger à encore plus de jeunes. »

Gustave Roel, président-directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)

Fait saillant :

Cette nouvelle aide financière porte le montant total de l'aide financière à 1 500 000 $ pour les exercices financiers 2021-2022 à 2025-2026.

