800 000 $ à l'Association des parcs régionaux du Québec pour faciliter l'accès à la nature et encourager la pratique d'activité de plein air dans les parcs régionaux

QUÉBEC, le 30 août 2024 /CNW/ - Dans un souci constant d'offrir aux Québécoises et Québécois un meilleur accès à nos grands espaces naturels et aux activités de plein air, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui, en compagnie du président et du directeur général de l'Association des parcs régionaux du Québec (Parq), M. Stéphane Michaud et M. Pierre Gaudreault, l'attribution d'une aide financière de 800 000 $ à l'Association.

Il sera ainsi possible d'accéder gratuitement à près d'une trentaine de parcs régionaux membres du réseau Parq, au cours de l'automne 2024 et de l'hiver 2025. Grâce à la mesure Accès nature, la population pourra accéder sans frais, par exemple, aux sentiers de ski de fond et de vélo de montagne, en plus des sentiers de randonnée pédestre ou encore des sites de baignade, Il est possible de réserver son accès quotidien gratuit dans un des parcs régionaux participants en visitant le www.toutlemondedehors.ca.

Citations :

« Notre gouvernement s'est formellement engagé à permettre à tous de profiter au maximum de nos magnifiques espaces verts. Cette nouvelle mesure s'inscrit en ligne directe avec cette volonté. En facilitant l'accès aux parcs régionaux, nous offrons une multitude de nouvelles occasions de bouger en nature et de découvrir ou redécouvrir tous les bienfaits pour le corps et l'esprit, qui ne sont plus à prouver. L'invitation est lancée! »

Isabelle Charest, ministre responsable de Sport, du Loisir et du Plein air

« Les parcs régionaux du réseau Parq sont fiers de contribuer à l'adoption d'un mode de vie physiquement actif au Québec en offrant à la population un cadre de qualité pour la pratique d'activités de plein air. Avec Accès nature, nous invitons les Québécoises et Québécois de tous âges, horizons et niveaux d'expérience à découvrir gratuitement ces territoires exceptionnels et à goûter aux bienfaits du plein air et au bonheur qu'on éprouve à bouger en nature. »

Stéphane Michaud, président de l'Association des parcs régionaux du Québec

Faits saillants :

Les parcs régionaux du Québec offrent une multitude d'activités de plein air dans l'ensemble de la province. Le réseau Parq sert un vaste territoire et contribue, par le fait même, à rendre la pratique du plein air accessible à toute la population.

En 2022, le réseau a ainsi généré plus de 3 000 emplois, enregistré près de 6,8 millions de visites et rapporté 70 millions de dollars en revenus.

