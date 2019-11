80 nouvelles municipalités peuvent maintenant recycler leurs capsules Nespresso usagées à la maison

THETFORD MINES, QC, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Nespresso Canada et Récupération Frontenac inc. annoncent le lancement du programme de recyclage des capsules en aluminium Nespresso grâce à la solution du sac vert sur l'ensemble du territoire des municipalités desservies par le centre de tri. Grâce à ce partenariat, le premier dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, ce sont 80 nouvelles municipalités qui auront accès à cette solution de recyclage dans quelques semaines portant à plus de 400 le nombre de villes l'ayant adoptée au Québec à ce jour.

Un engagement dans un objectif de développement durable

Grâce à cette solution, les citoyens des municipalités concernées n'auront qu'à mettre leurs capsules usagées dans un sac en plastique entièrement recyclable et fourni gratuitement par Nespresso Canada. Ils pourront ensuite placer ce sac scellé rempli de capsules dans leur bac de récupération à la maison. Les sacs seront triés dans le centre de tri administré par Récupération Frontenac. Elles sont ensuite acheminées à Saint-Jean-sur-Richelieu, chez le partenaire 2M Ressources, pour subir un procédé mécanique séparant le marc de café de l'aluminium. L'aluminium est revalorisé et le marc de café est utilisé comme compost de grande qualité, en épandage sur des fermes locales, le tout sans occasionner de frais additionnels pour les citoyens.

« Nespresso développe et implante des solutions de recyclage depuis plus de 25 ans et le sac vert demeure la solution la plus simple pour les consommateurs au Canada. Il est essentiel pour nous d'inciter les consommateurs à récupérer et recycler le plus grand nombre de capsules possible. Nous sommes fiers du succès rencontré par le programme du sac vert à travers le système de la collecte sélective et notre objectif est de le déployer à la grandeur du pays grâce à des collaborations entre le public et le privé », déclare Julie Pomerleau, vice-présidente, marketing chez Nespresso Canada.

« Dès la fondation de Récupération Frontenac, en 1981, les résidents apportaient eux-mêmes leurs matières recyclables au centre de tri. Déjà, à l'époque, nous étions des pionniers dans notre domaine. Le raffinement des équipements et la modernisation du centre de tri ont rendu possible le partenariat avec Nespresso. Nous sommes fiers de faciliter le recyclage des capsules de café Nespresso pour les consommateurs se situant sur les territoires desservis par notre centre grâce à cette entente. Pour nous, cela signifie aussi que l'innovation contribue au bien-être de notre communauté par la réduction des déchets au sein des sites d'enfouissement », mentionne André Jr. St-Cyr de Récupération Frontenac.

À propos de Récupération Frontenac

Récupération Frontenac inc. est une entreprise adaptée d'économie sociale à but non lucratif qui opère un centre de tri de matières recyclables provenant de la collecte sélective résidentielle et commerciale. La mission première de l'entreprise est de créer des emplois pour des personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 100 000 fermiers répartis dans 13 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 80 pays et emploie plus de 13 600 personnes. En 2018, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 800 boutiques. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : https://www.nestle-nespresso.com/.

