80 ANS DE PASSION MUSICALE AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

QUÉBEC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - C'est avec fierté et enthousiasme que le Conservatoire de musique de Québec lance les festivités de son 80e anniversaire en dévoilant les nombreux événements de sa saison 2024-2025. L'Orchestre du Conservatoire présentera trois concerts avec certains des plus grands chefs-d'œuvre du répertoire classique ainsi qu'un des plus célèbres opéras. Plusieurs événements anniversaires viendront bonifier cette programmation exceptionnelle.

Le premier concert La Symphonie du Destin aura lieu le 7 octobre prochain et sera dirigé par le nouveau chef d'orchestre du Conservatoire, Jean-Claude Picard. Vous y entendrez la célèbre cinquième symphonie de Beethoven ainsi que deux brillants jeunes solistes : la clarinettiste Hélène Meunier et le flûtiste Cyrille Angers.

Le 27 novembre, des étudiants de niveau collégial et universitaire de tout le réseau des conservatoires se réuniront sous la baguette du formidable chef Clemens Schuldt pour un concert exceptionnel intitulé Inspirant Nouveau Monde, mettant en vedette la neuvième symphonie de Dvořák.

Le dernier concert de la série, Les incontournables Carmina Burana!, aura lieu le 17 mars et sera dirigé par Jean-Claude Picard. Ce concert d'orchestre, animé par des étudiantes et étudiants du Conservatoire d'art dramatique de Québec (CADQ), vous coupera le souffle avec plus de 100 choristes sur scène en provenance des chorales du Conservatoire, du Chœur des Rhapsodes et de la Maîtrise des petits chanteurs de Québec qui accompagneront nos solistes : la soprano Rose Lebeau Sabourin, le ténor Mishael Eusebio et le baryton Hugo Laporte. Ce concert sera précédé de l'événement-bénéfice du CMQ, en collaboration avec le CADQ.

Place à l'Opéra! vous enchantera le 8 février avec le charmant Cosi fan tutte de Mozart, dans une mise en scène de Bertrand Alain. Dans cette production, qui se tiendra pour la première fois au Théâtre Le Diamant, les élèves des classes de chant d'Hélène Guilmette, de Sonia Racine et de Réal Toupin seront accompagnés de l'Orchestre du Conservatoire sous la direction de Jean-Claude Picard.

En nouveauté cette année, des préconcerts dévoilant différentes périodes de l'histoire du Conservatoire de musique de Québec vous seront offerts lors des trois concerts d'orchestre et de l'opéra. Animés par Irène Brisson et Bertrand Alain, ne manquez pas cette occasion unique de découvrir l'héritage de Wilfrid Pelletier et la grande histoire de cette institution essentielle dans la vie culturelle de la Capitale-Nationale!

Plusieurs événements et nouvelles collaborations viendront ponctuer cette programmation 80e anniversaire. Pour tous les détails, consultez le dépliant Programmation 2024-2025. Les mélomanes les plus assidus pourront également s'inscrire à l'infolettre La Mesure, via le site web du CMQ afin de recevoir chaque mois les détails et les ajouts des concerts et activités à venir.

Les billets pour les trois concerts présentés au Grand Théâtre de Québec sont en vente dès maintenant à la billetterie du Grand Théâtre ou par téléphone au 418 643-8131. Quant au concert d'opéra, il sera en vente à compter du 1er décembre sur la billetterie du Théâtre Le Diamant.

Pour seulement 50 $, assistez aux trois concerts de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Québec ainsi qu'à Place à l'Opéra!

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

