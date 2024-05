« Ce qui a commencé comme une initiative nationale il y a près de 20 ans est devenu un puissant mouvement mondial avec plus de 80 000 membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ainsi que leurs proches et amis qui s'unissent pour changer les choses dans les communautés du monde entier », déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « Cette culture de bienveillance inégalée a incité la famille TELUS à verser 1,7 milliard de dollars, dont 2,2 millions de jours de bénévolat, à des organismes de bienfaisance et communautaires depuis 2000, soit plus que toute autre entreprise sur la planète. Cette générosité reflète la conviction profonde de notre équipe qu'il existe un lien synergique entre réussir en affaires et faire le bien dans les communautés que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons. Dans le contexte d'augmentation du coût de la vie et de diminution globale des gestes de bienfaisance, il y a plus de raisons que jamais pour les entreprises de suivre la voie de la vocation sociale. Créons ensemble un futur meilleur pour les prochaines générations. »

Les entreprises à forte vocation sociale enregistrent un taux de roulement de moins de 52 % parmi les nouveaux employés et ont une main-d'œuvre plus mobilisée que celles qui n'ont pas de vocation sociale. Conformément à la philosophie « Nous donnons où nous vivons », l'engagement inébranlable de TELUS à redonner a alimenté son incroyable croissance stratégique de fournisseur de télécommunication régional à géant mondial de la technologie, avec plus de 132 000 membres de l'équipe actuels et retraités dans le monde entier. Qu'il s'agisse de nettoyer les berges et les parcs, de donner du sang, de planter des arbres, de recycler de vieux appareils mobiles ou de faire du bénévolat dans les banques alimentaires d'un quartier, les Journées du bénévolat de TELUS permettent aux membres de l'équipe actuels et retraités, à leur famille et aux clients de resserrer les liens qui les unissent tout en apportant leur contribution dans leur communauté.

« En tant qu'ambassadrice TELUS depuis plus de 10 ans, j'ai pu constater directement les retombées positives des petits gestes de générosité sur nos communautés », affirme Jennifer Kirby, ambassadrice communautaire de TELUS. « Depuis plusieurs années, j'appuie l'organisation caritative Moisson Rive-Sud, pour laquelle les ambassadeurs communautaires de TELUS contribuent à soutenir les efforts de l'organisme afin d'améliorer la qualité de vie des personnes socio-économiquement fragilisées de la région. C'est un sentiment incroyable lorsqu'une organisation, comme TELUS, est aussi passionnée que les membres de son équipe actuels et retraités par l'idée de redonner à la communauté, et qu'elle leur donne les moyens de le faire. »

En mai, TELUS encourage aussi ses clients à se joindre à elle pour recueillir des fonds pour des organismes de bienfaisance qui s'occupent d'animaux. En participant à un concours, ils courent la chance de gagner un rendez-vous spécial avec un animal-vedette et un voyage, toutes dépenses payées, au refuge pour animaux Pegasus en Ontario. Pour chaque participation, TELUS fera un don de 1 $ à un organisme de bienfaisance lié aux animaux. De plus, pour moins de 1 $ par mois, les clients peuvent aussi se joindre à Arrondir pour l'avenir en arrondissant leur facture mensuelle pour soutenir des organismes de bienfaisance pour les jeunes par l'intermédiaire de la Fondation TELUS pour un futur meilleur .

Pour en savoir plus sur la façon dont TELUS contribue à créer un futur meilleur pour tous, visitez telus.com/vocationsociale .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de bien-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 70 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

