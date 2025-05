7e cérémonie des prix Reconnaissance jeunesse - Dan Alexandre McKenzie reçoit le prix Intervention jeunesse autochtone

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Capitole de Québec, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a décerné le prix Intervention jeunesse autochtone à Dan Alexandre McKenzie. Ce prix Reconnaissance jeunesse vise à récompenser de façon toute particulière une intervenante ou un intervenant de 18 ans et plus qui contribue à faire briller les jeunes autochtones du Québec par ses engagements, sa bienveillance et ses réalisations auprès de ceux-ci.

Grâce à une vision audacieuse et un leadership exceptionnel, Dan Alexandre McKenzie contribue de façon significative à l'éducation des jeunes autochtones de la communauté Innu-Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM), à Uashat. Il offre aux étudiants qui poursuivent des études collégiales et universitaires partout au Québec un soutien sans faille, par un accompagnement, des ateliers et le partage de ressources, ce qui facilite leur parcours scolaire et favorise la persévérance. Son travail acharné démontre son engagement envers une collaboration continue et une meilleure reconnaissance de la place des Premières Nations dans nos établissements d'enseignement.

Il reçoit une bourse de 1500 $ et un trophée conçu par Julie Potier et Fany Ritcher Lamontagne, toutes deux diplômées du Baccalauréat en design de produits de l'Université Laval. Le concept du trophée a été retenu par le Secrétariat à la jeunesse à l'issue d'un concours tenu à l'automne 2023.

Citations

« Toutes mes félicitations à M. McKenzie et aux autres récipiendaires qui se sont démarqués par leur implication. C'est grâce à l'engagement exceptionnel de citoyennes et de citoyens comme vous que les jeunes peuvent s'épanouir et se réaliser pleinement dans notre société ainsi qu'être inspirés par les actions de leurs pairs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je tiens à féliciter M. McKenzie pour ce prix hautement mérité. J'ai été témoin, à de nombreuses reprises, de son approche bienveillante et de ses interventions dans l'accompagnement des jeunes de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. Son engagement constant et sincère est d'ailleurs un exemple inspirant pour nous tous. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants

Au total, 10 prix Reconnaissance jeunesse ont été remis à des jeunes, de même qu'à des intervenantes et intervenants jeunesse.

Les prix Reconnaissance jeunesse ont été créés en 2018 par le Secrétariat à la jeunesse pour mettre en valeur une jeunesse impliquée, dynamique et engagée. Ils récompensent également les intervenantes et intervenants passionnés qui inspirent les jeunes.

Pour en savoir plus sur les prix Reconnaissance jeunesse et découvrir les portraits des lauréates et lauréats ainsi que ceux des designers ayant créé le trophée 2025, consultez cette page sur Québec.ca

Politique québécoise de la jeunesse 2030 : Ensemble pour les générations présentes et futures

