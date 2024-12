75e législature du Parlement jeunesse du Québec - Une centaine de jeunes parlementaires et journalistes à l'Assemblée nationale du Québec pendant les fêtes

QUÉBEC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - La 75e législature du Parlement jeunesse du Québec réunira, du 26 au 30 décembre prochains, une centaine de jeunes parlementaires et journalistes. Ces jeunes, âgés de 18 à 25 ans, feront l'expérience du système parlementaire québécois en échangeant sur des enjeux de société de façon non partisane.

Quatre projets de loi rédigés par des participantes et participants occupant le rôle de ministre seront débattus. Les jeunes parlementaires auront l'occasion de discuter sans suivre une ligne de parti. Cette expérience leur permettra d'exprimer librement leurs opinions et d'apprendre à échanger dans un contexte protocolaire. Les jeunes parlementaires aborderont, entre autres, les thèmes de la société postcapitaliste, la qualité de l'information, les traitements en fin de vie et la parentalité responsable.

La lieutenante-gouverneure de la simulation : Mme Kharoll-Ann Souffrant

Le Parlement jeunesse du Québec est fier d'annoncer que Mme Kharoll-Ann Souffrant agira comme lieutenante-gouverneure lors de la simulation. Elle présidera la cérémonie d'assermentation des députées et députés de la 75e législature et prononcera le discours du trône, le 26 décembre, ainsi que le discours de clôture, le 30 décembre.

Née à Montréal de parents haïtiens, Mme Souffrant est travailleuse sociale et candidate au doctorat en travail social à l'Université d'Ottawa. Elle est chroniqueuse pour Noovo Info ainsi que pour la revue sociale et politique À bâbord!, dans laquelle elle prend la plume pour s'exprimer sur divers enjeux de société. Ses écrits ont également paru dans The Globe and Mail, Le Délit, Options politiques, La Gazette des femmes, La Presse, La Conversation Canada, Le Devoir, Possibles et Liberté. Elle est l'autrice de l'essai littéraire Le privilège de dénoncer : justice pour toutes les victimes de violences sexuelles, publié aux Éditions du remue-ménage au Québec et en Europe. Cet essai a figuré parmi la Sélection du jury du Grand Prix du livre de Montréal 2023 et lui a mérité le prix Auteure de l'année au Gala Dynastie 2024. Nul doute que Mme Souffrant saura inspirer les participantes et participants de la 75e législature!

Des efforts pour un recrutement représentatif de la jeunesse québécoise

En plus d'être paritaire dans sa composition, le Parlement jeunesse du Québec accueillera environ 25 % de représentants et représentantes de diverses minorités visibles ou ethniques du Québec. Il recevra également des participantes et participants issus de plus de la moitié des régions administratives du Québec, de même que des délégations internationales de la Belgique et de l'Italie.

À propos du Parlement jeunesse du Québec

Le Parlement jeunesse du Québec, fondé en 1949, est organisé par l'Association québécoise des jeunes parlementaires. Luttant depuis maintenant 75 ans contre le décrochage citoyen, cette organisation permet aux jeunes de développer leur sens critique lors de débats sur d'importants enjeux contemporains. En plus d'être un lieu de rencontre, le Parlement jeunesse du Québec est l'occasion, pour les participantes et participants, de comprendre le système parlementaire de l'intérieur et d'accroître leurs compétences oratoires, leur leadership ainsi que leur esprit d'analyse.

Plusieurs politiciennes et politiciens actuels y ont pris part au cours des dernières décennies.

Pour plus d'informations, consultez le pjq.qc.ca .

Des représentantes et représentants du Parlement jeunesse du Québec sont disponibles pour des entrevues.

