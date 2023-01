75e ANNIVERSAIRE DU DRAPEAU DU QUÉBEC - L'ASSEMBLÉE NATIONALE ORGANISE UNE GRANDE FÊTE CITOYENNE!

QUÉBEC, le 21 janv. 2023 /CNW Telbec/ - C'est fête à l'Assemblée nationale du Québec alors que le fleurdelisé célèbre son 75e anniversaire! De nombreuses activités, tant protocolaires que citoyennes, se déroulent pour souligner le jour du Drapeau.

La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nathalie Roy, a notamment accueilli, pour une cérémonie du drapeau, des dignitaires, des collègues des différents groupes parlementaires et le grand public. À cette occasion, sur le coup de 15 h, le drapeau qui flottait sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement a été retiré. Il sera conservé, comme témoin de ce moment, aux archives de l'Assemblée nationale. Le fleurdelisé hissé par la suite symbolise les valeurs et les idées communes qui rassemblent la population depuis 75 ans.

« C'est une fierté de célébrer notre fleurdelisé, cet emblème qui nous distingue et qui incarne le fait français en Amérique. Au cours des 75 dernières années, la signification de notre drapeau s'est enrichie des événements, des valeurs et des rêves que nous avons partagés comme collectivité », a mentionné la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nathalie Roy. « Je souhaite que toutes les Québécoises et tous les Québécois continuent de brandir fièrement leur fleurdelisé, que nous nous rassemblions autour de ce symbole phare de la richesse de notre langue, de notre culture et de notre identité », a-t-elle ajouté.

Une journée riche en activités

La matinée a bien commencé avec l'inauguration de Fleurdelisé, rassembleur depuis 75 ans!, une exposition qui retrace l'histoire des événements qui ont mené à l'adoption de ce drapeau propre au Québec. Plusieurs activités sur le thème du jour ont aussi été proposées aux familles et aux personnes présentes à l'intérieur de l'hôtel du Parlement : atelier sur le pavoisement, œuvre collective, caricatures numériques, jeu pédagogique sur le fleurdelisé, etc. Le parvis s'est quant à lui animé lors d'une démonstration de sculpture sur glace. L'ambiance était à la fête!

Les célébrations se poursuivent en soirée. Le plancher de l'agora vibrera sous les pas de danseurs qui vivront une expérience mémorable, celle d'une veillée de danse traditionnelle en compagnie du Centre de valorisation du patrimoine vivant, Ès TRAD.

Le dévouement de l'équipe de la Programmation citoyenne de l'Assemblée nationale a rendu possible la tenue de l'événement.

Pour connaître les activités qui auront lieu prochainement à l'hôtel du Parlement, les personnes intéressées sont invitées à consulter le site Web de l'Assemblée nationale.

